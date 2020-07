Fabiola Martínez y la indirecta a ¿Américo Garza?

Fabiola Martínez, quien es conocida como “la bomba sexy” y que su nombre salió a relucir tras confesar que había sostenido un amorío con Américo Garza, actual esposo de Karla Panini, nuevamente volvió a generar una polémica en su cuenta de Instagram tras compartir un mensaje, el cual sus seguidores asociaron que iba dirigido al empresario.

No es la primera vez que Fabiola Martínez comparte mensajes de este tipo en su cuenta de Instagram, pues recordemos que en medio de la polémica que enfrentaban Garza y Panini tras revivirse el escándalo de Las Lavanderas, la conductora de Telehit, daba pie a sospechas sobre su relación con Américo debido a las indirectas que compartía en dicha red social.

Lee también: Fabiola Martínez a Karla Panini: No fui la única, Américo es un mujeriego

Hasta que, durante una entrevista a la revista Tv Notas, la también actriz rompió el silencio sobre los rumores que circulaban y contó lo que vivió con Américo Garza hace un par de años. "La verdad sí tuve una relación íntima con Américo Garza. Fue a mediados de 2015, en un tiempo en el que mi matrimonio tuvo una fractura y mi entonces esposo y yo nos dimos un tiempo; en ese momento fue cuando se dio una relación con Américo... Entré a Guerra de chistes y por esos días se nos presentó una gira por Estados Unidos; Américo era quien nos conseguía fechas. Yo lo ubicaba como el exesposo de Karla Luna (q.e.p.d.), porque se rumoraba en el medio que él y Karla Panini tenían un romance”, indicó.

Recientemente la conductora de Telehit volvió a ser aplaudida por muchos de sus fans al publicar una imagen con un mensaje que dice: "Si tú ex te sigue hablando es porque algo hiciste muy bien o rico". Como era de esperarse, está publicación fue aplaudida e incluso La Parcera Jostin contestó "Te sigue buscando, quiere chupar pies".

Otros de los comentarios fueron: "Al que hierro mata a hierro muere... te hablaron Panini es mira si el Américo la tenía chikita a lo mejor era de lengua larga entre las piernas pues, O porque lo quemaste en todo México y te quiere reclamar jajajaja que sufraaa!!!! " fueron otros de los comentarios.

Una de las declaraciones que dio Fabiola Martínez a la revista Tv Notas y que fue muy alabada en las redes sociales fue cuando dijo que el empresario tenía sus partes muy pequeñas. “Pues no lo sé, tal vez es el trato que da, quizás porque es muy atento, y en su tiempo tuvo dinero. La verdad, no; para empezar, la tiene chiquita, es pi$% chico (ríe), no es tan bueno en la cama. Lo que sí es que te lame toda hasta los pies, pero no entiendo por qué se lo pelean tanto”, señaló.

Luego del escándalo en el que se vio envuelta al ser señalada como "la tercera en discordia " en la relación de Américo y Karla, Fabiola se convirtió en una de las mujeres más buscadas en internet. Fue en septiembre del 2019 que la conductora vivió un difícil momento; su esposo fue asesinado en una plaza de Nuevo León.

