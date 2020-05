Fabiola Martínez a Karla Panini: No fui la única, Américo es un mujeriego

Después de cuatro años de mantener en secreto la relación que tuvo con Américo Garza, actual esposo de Karla Panini, la conductora de Telehit, Fabiola Martínez rompió el silencio sobre su amorío con el empresario, quien aseguró que es un mujeriego, ya que no fue la única.

Durante una entrevista a Tv Notas la conductora y modelo confirmó que si tuvo en el 2015 una relación con Américo Garza, justo cuando ella y su esposo se habían separado, y cuando él aún no estaba casado con Panini. De acuerdo a las declaraciones de Fabiola Martínez, fue Garza quien la buscó. La conductora aprovechó el espacio para revelar algunas íntimas del empresario y el porque las mujeres "caen" rendidas a sus pies.

Martínez y Américo se conocieron cuando ella ingresó al programa Guerra de Chistes y se fueron de gira a Estados unidos.

"La verdad sí tuve una relación íntima con Américo Garza. Fue a mediados de 2015, en un tiempo en el que mi matrimonio tuvo una fractura y mi entonces esposo y yo nos dimos un tiempo; en ese momento fue cuando se dio una relación con Américo... Entré a Guerra de chistes y por esos días se nos presentó una gira por Estados Unidos; Américo era quien nos conseguía fechas. Yo lo ubicaba como el exesposo de Karla Luna (q.e.p.d.), porque se rumoraba en el medio que él y Karla Panini tenían un romance”.

Fabiola señaló durante la entrevista que Américo comenzó a coquetearle y aseguró que tiene mucho colmillo, ya que sabe conquistar muy bien a las mujeres. "Tiene mucho colmillo, te trata como reina, te tira mucho verbo. En la gira, todo el tiempo yo era la que decidía dónde íbamos a comer. Era tan obvio que quería conmigo, que mis compañeros Radamés (De Jesús) y La Jarocha decían que él era el papá, yo la mamá, y ellos nuestros hijos”.

El rumor sobre que Panini le había bajado el esposo a Luna no le interesó a Martínez ya que continúo su relación con Américo. “Llegamos a Monterrey y nos seguíamos dando nuestras escapadas. Aunque éramos discretos, obvio la gente comenzaba a hablar de nosotros”, recordó.

Ya para el 2016, cuando Karla Panini y Américo se casaron, fue cuando se eneteró que andaba con ella y con la Comare Güera. Panini los habría descubierto. Pese a que Fabiola termino la relación con Américo, él la seguía buscanso asegura la conductora.

“Me confesó que sí andaba con ella, pero que las cosas no se dieron como lo contó Karla Luna. Me contó su versión, en la que él se puso como la víctima”.

En una ocasión, Américo trató de golpear a la modelo tras los constantes rechazos de parte de ella por lo que Panini se metió.

"Ella se metió, le gritaba: ‘Déjala, eres un falso... mientras yo te amaba, tú jugabas conmigo. Le decías a ella que la amabas, y ella sólo jugó contigo, se divirtió contigo porque ella no te quiere, y mira lo que me hiciste; yo dejé todo por ti, mi trabajo, a mi hermana (Karla Luna), hice mucho, ¡y mira lo que me hiciste!’”, contó martínez.

Para perdonarle su infidelidad, Panini le pidió a Américo que se casara con ella, pero su matrimonio es una farsa, ya que Garza tuvo más amantes, revela la modelo.

Y eso no fue todo, ya que la guapa modelo dejó al descubierto íntimidades de Garza, pues aseguró que las mujeres lo siguen por lo atento que es y porque alguna vez tuvo dinero.

“Pues no lo sé, tal vez es el trato que da, quizás porque es muy atento, y en su tiempo tuvo dinero. La verdad, no; para empezar, la tiene chiquita, es pi$% chico (ríe), no es tan bueno en la cama. Lo que sí es que te lame toda hasta los pies, pero no entiendo por qué se lo pelean tanto”, señaló.

