Fabiola Guajardo revela que padeció covid-19 cuando grababa una telenovela

A pesar de la pandemia que azota el mundo desde el año pasado, Fabiola Guajardo es una de las actrices que no ha dejado de tener ofertas de trabajo en distintos proyectos hasta la fecha, pero ahora, la ex reina de belleza reveló que no se salvó del coronavirus y padeció covid-19 cuando grababa su más reciente telenovela con Telemundo.

En una dinámica que la nueva Soraya Montenegro de “Los ricos también lloran” sostuvo con sus fans en Instagram dio a conocer algo que no había contado y compartió que contrajo covid-19 hace unos meses, justo cuando trabajaba en “Buscando a Frida”.

Fabiola Guajardo no se había manifestado hasta el momento sobre este tema y, aunque había pedido a sus seguidores seguir las recomendaciones sanitarias, no contó que había enfermado de covid-19, hasta ahora, que reveló que padeció la enfermedad cuando grababa una telenovela y que ello la dejó un tiempo fuera del proyecto en el que trabajaba.

La actriz aprovechó sus historias de Instagram, aplicación en la que actualmente suma más de 2 millones de seguidores, para sostener una interacción con sus fans de preguntas y respuestas, donde eligió contestar algunas y aunque la cuestión que le lanzaron no era precisamente sobre coronavirus, ella decidió confesar algo.

Uno de los seguidores de Fabiola Guajardo le preguntó por qué no aparecía en los promocionales de la telenovela “Buscando a Frida”, la cual se transmitió este año por la señal de Telemundo y en la que interpretó el personaje de la detective Silvia Cantú, una de las encargadas de resolver la desaparición de Frida.

“¿Por qué Cantú no tuvo fotos promocionales? Me encantó el personaje”, fue la pregunta que le lanzó un fan a Fabiola Guajardo, quien contestó primero: “Creo que nunca les conté, pero sucedió…”, antes de revelar que contrajo covid-19 en los primeros meses del año.

“No pude estar en los promos porque di positiva 2 días antes de las fotos… Estuve bien… Fue asintomática. Dejé de trabajar 2 semanas”, escribió la ex reina de belleza mexicana sobre una imagen de Silvia Cantú en una de sus historias de Instagram, sorprendiendo a sus admiradores pues hasta el momento no se había abierto al respecto.

Esa es la razón por la que la actriz regiomontana no pudo formar parte de los promocionales de “Buscando a Frida” y además la orilló a parar un corto lapso de tiempo para recuperarse, afortunadamente no presentó secuelas por la enfermedad y tras sanar siguió con su trabajo en la telenovela, misma que llegó a su fin el pasado 24 de mayo.

Actualmente, Fabiola Guajardo se encuentra en grabaciones de la nueva versión de “Los ricos también lloran”, donde hará su interpretación de Soraya, la villana principal de la historia, y las comparaciones con el personaje que realizó Itatí Cantoral en los 90 ya comenzaron.

