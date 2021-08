Fabiola Guajardo opaca a Altair Jarabo el día de su boda con elegante vestido de sirena

La impresionante belleza de Fabiola Guajardo se llevó los reflectores y opacó a Altair Jarabo el mismísimo día de su boda al lucir sensacional con un impresionante vestido de corte sirena, con el cual presumió sus curvas de infarto de una manera muy elegante.

Luciéndose desde París, Francia, la actriz de “Buscando a Frida“, telenovela de Telemundo, enamoró con el elegante vestido de sirena en color negro con el que resaltó su silueta y dejó a todos con la boca abierta, incluida a la novia.

Fabiola Guajardo siempre se ha caracterizado por tener un gran un porte de reina y una figura muy estilizada, pues no en vano es una ex reina de belleza mexicana, y no pudo evitar opacar a Altair Jarabo con el impresionante vestido de sirena con el que hizo su aparición en la boda de su amiga.

Fue la propia actriz regiomontana quien compartió una serie de fotografías desde su cuenta oficial de Instagram en la que deslumbra posando con Altair Jarabo y su ahora esposo, mostrando su espectacular outfit para la boda, que consistía en un vestido largo sin tirantes y de corte sirena.

En la parte de atrás, la prenda tenía un par de dobleces circulares, haciendo referencia a los detalles de los kimonos japoneses, aunque el vestido no tenía nada que ver con ese tipo de atuendo, pues la actriz mostraba sus curvas bajo el ceñido vestido.

Fabiola Guajardo se dio el lujo de utilizar un atuendo sin tirantes, con copas y escote preformados que le dio un toque más dramático al vestido, que era largo y tapaba sus pies. La actriz decidió utilizar el cabello recogido y un par de mechones a los costados de su cara, redondeando de acertada manera su look.

Los comentarios de los seguidores de Fabiola Guajardo en redes no se hicieron esperar, incluidos los de algunas famosas que también felicitaron a Altair Jarabo por su boda, entre ellas, Maribel Guardia, Marlene Favela, Azela Robinson, Irina Baeva, Bárbara Islas y Michelle Galván.

“Qué todo lo que te haga feliz dure para siempre. ¡Los quiero!“, escribió Fabiola Guajardo en la publicación, y recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores en Instagram, aplicación en la que ya suma 2.2 millones de fans.

“Wow! El vestido negro“, “Preciosa“, “Qué lindas“, “Qué hermoso vestido“, “Qué lindas y hermosas“, “Hermosa“, “¡Divinas! Muchísimas felicidades“, “Estáa súper hermosa, bellísima, preciosa”, “Guapas”, “Estás bien bonita”, “Las más hermosas”, “Este par de mujeres, son divinamente hermosas”, fueron algunas de las impresiones de los admiradores de la ex reina de belleza en las redes.

