Tras el rumor que se soltó de que era lesbiana, la actriz Fabiola Guajardo salió a aclarar su preferencia sexual y “sin pelos en la lengua” dejó claro cuál es su postura al respecto, en unas declaraciones que reprodujo la revista Q.

La nueva Soraya de la telenovela “Los ricos también lloran”, telenovela que tendrá su estreno en la TV a principios de 2022, salió al paso del rumor sobre sus preferencias sexuales y aclaró si le gustan los hombres o las mujeres, como se había dicho en algunas versiones que corrieron en redes sociales.

El rumor decía que Fabiola Guajardo era lesbiana y por ello no se le conocía pareja actual pese a ser una de la actrices más guapas del medio del espectáculo, y cuando esto llegó a oídos de la ex reina de belleza rápidamente salió a aclararlo para evitar que se hiciera una bola de nieve.

Primero, la actriz regiomontana se mostró sorprendida por el rumor de que era lesbiana y no tenía idea de dónde había salido esto, pues ella jamás ha sido sorprendida en alguna situación comprometedora con otra mujer y tampoco su nombre suele estar en medio del escándalo.

A Fabiola Guajardo se le conoce una relación anterior con el actor Vadhir Derbez, con quien ya no anda pero sí lleva una excelente amistad con él, lo cual ha quedado de manifiesto en algunas de sus publicaciones de Instagram, e incluso ella ha colaborado con él en proyectos musicales.

Lejos de molestarse por el rumor que aseguraba que le gustaban las mujeres, Fabiola Guajardo aclaró esta cuestión cuando le preguntaron directamente sobre sus preferencias sexuales durante la alfombra roja de un evento celebrado recientemente, donde respondió “sin pelos en la lengua” y además confirmó que está en una relación actualmente.

“No, no, para nada, yo respeto muchísimo eso, a mí me gustan los niños… yo tengo novio y no… ¡para nada! Pero luego me pasas ese chisme”, dijo la villana de “Enamorándome de Ramón” contestando la pregunta.

Fabiola Guajardo no abundó sobre quién es su pareja sentimental actualmente pues ella suele ser muy discreta con su vida personal, como cuando mantuvo oculto su romance con Vadhir Derbez, al parecer a petición de él.

Tras desmentir los rumores, la actriz se mostró muy contenta por las grabaciones de “Los ricos también lloran”, donde encarnará a su tercera villana de telenovelas, en una producción de Carlos Bardasano que marca el regreso de la ex reina de belleza a Televisa.

