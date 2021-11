FGJEM : Octavio Ocaña 'Benito' se disparó solo; familia exige justicia

La bala que mató al actor Octavio Ocaña fue disparada por él mismo desde el interior del vehículo donde era perseguido por policías del municipio de Cuautitlán Izcalli la tarde de viernes, concluyeron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

"A consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio Ocaña disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida", publicó la FGJ. Sin embargo, ante los resultados del peritaje, los fans de Benito exigen justicia.

El intérprete de Benito en el programa Vecinos de Televisa, quien murió de camino hacia el hospital, iba en estado de ebriedad de acuerdo con el dictamen de toxicología, que detectó también consumo de cannabis. Según el testimonio de uno de los dos acompañantes de Ocaña en el vehículo, cuando circulaban por Cuautitlán Izcalli, policías municipales les marcaron el alto.

El actor aceleró la marcha de la camioneta para evitar ser detenido, lo que provocó una persecución que se extendió hasta la Autopista Chamapa-Lechería. Durante la huida, refirió el sujeto, Ocaña sacó de la guantera un arma, la cual empuñó en la mano de derecha, mientras conducía con la izquierda.

Los análisis revelaron que la bala letal corresponde al arma calibre .380 que llevaba en sus manos y que tenía dos cartuchos útiles.

El dictamen de mecánica de hechos señala que durante la huída Ocaña habría perdido el control del volante, salió de la cinta asfáltica, se impactó en la parte de adelante y posiblemente el arma se habría accionado por la dinámica del choque.

Según la trayectoria de la bala, el actor se disparó dentro del vehículo, produciendo un orificio de entrada ubicado en el parietal derecho y otro de salida en el parietal izquierdo. Uno de los policías municipales que participó en la persecución declaró que tras oír el impacto él y su compañero se acercaron y vieron al actor aún vivo con una lesión así como un arma en la mano derecha.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició una queja de oficio para investigar el uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública en el caso del actor.

"Toda vez que participaron diversos policías municipales, la Codhem, conforme a su competencia, inició la queja de oficio CODHEM/TLAL/627/2021, por la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal y, en su caso, al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública", se lee en un comunicado.

El cuerpo de Benito fue trasladado a Tabasco donde será sepultado. Miles de fans salieron a las calles para recibier al actor en medio de lágrimas y gritos de justicia.

Familia pide justicia

La familia del actor Octavio Ocaña no se quedará con los brazos cruzados y pedirá justicia a las autoridades.

La muerte del joven de 22 años aún genera muchas dudas y, durante el último adiós que le dio la familia en una funeraria de Tlalnepantla, sus hermanas, Ana y Bertha, aseguraron que harán hasta lo imposible por esclarecer el caso.

"Por el momento, no queremos engancharnos mucho con ese tema. Por supuesto que sí fue un caso de injusticia, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a pedir justicia, es algo que le queremos agradecer a la gente, porque ellos ya lo están pidiendo.

"(Para) nosotros, como familia, de momento la prioridad es darle descanso al cuerpo de Octavio, que él ya esté descansando en paz y, posteriormente, encargarnos de pedir justicia. Desafortunadamente vivimos en un País en el que no existe la justicia y, al parecer, nunca va a existir", afirmó Bertha en entrevista.

Entre los planes de vida que el actor dejó inconcluso fue el enlace matrimonial con su novia, Nerea Godínez; ella aseguró que portará el anillo de compromiso durante mucho tiempo. "(Octavio) Marcó muchos corazones, la gente lo quiere mucho. Me escriben de Colombia, Nicaragua. Muchos me atacan, pero no me interesa lo que me digan, porque los dos sabíamos lo que teníamos y pues ya.

"Me lo arrebataron, yo solo espero que haya justicia, que salga la verdad y ya con eso estaría yo muy tranquila", sostuvo Godínez.

Entre aplausos y porras fue despedido el cuerpo de Ocaña, conocido en la televisión por su personaje de Benito Rivers, previo a subirlo a la carroza que lo transportaría hasta Villahermosa, Tabasco, donde será sepultado, por decisión de la familia. "En familia decidimos que así fuera, que allá se entierre su cuerpo, pero su corazón y su espíritu se queda en cada persona que lo quiso y nos ha mostrado su cariño a través de redes sociales y físicamente", compartió Ana.

