Expondrá Vanessa Guzmán a las personas que la juzgan por su físico

Luego de que se revelara que Vanessa Guzmán había hecho un radical cambio en su físico para participar en el concurso de fisicoculturismo “VallartaBodyFit”, razón por la que recibió un sinfín de ataques en las redes sociales, ahora la famosa puso un hasta aquí a todos los comentarios hacía su persona, pues aseguró que expondrá a todas aquellas personas que la juzguen por su físico e incluso aquellas que la llamen hombre.

Cabe señalar que aunque, Vanessa Guzmán ganó tres medallas en el concurso de fisicoculturismo “VallartaBodyFit”, la estrella de Televisa no convenció a todos y no se salvó de las burlas por su apariciencia , mientras que unos usuarios la llamaron travesti y hombre, otros aseguraron que hasta se había inyectado y tomado chochos para concursar, por lo que la famosa aseguró que expondrá a todas las personas que la ofendan.

Fue durante una rueda de prensa que la protagonista de Soltero con Hijos aseguró que no se tocará el corazón para exponer a todos los usuarios que se atrevan a juzgarla por su físico, pues más bien deberían preocuparse qué es lo que aportan a la sociedad. "Se les debe exponer, ellos en vez de estar criticando o juzgando deberían demostrar de qué están hechos o qué es lo que aportan a la sociedad”.

Lee también: De espaldas, Aleida Núñez presume frondosa retaguardia en bikini de hilo

Vanessa Guzmán consideró que es una mujer muy fuerte, y afortunadamente este tipo de comentarios no le afectan, sin embargo, aseguró que siente preocupación por las personas que no tienen mucha fortaleza mental. “En la vida he estado arriba y abajo, he tenido importantes pérdidas, sé perfectamente qué me puede derrumbar y esto no lo es”, expresó la ex reina de belleza.

La actriz originaria de Ciudad Juárez dejó claro que si los ataques en su contra no paran y estos llegarán a afectar a su familia o poner en riesgo su integridad, aseguró que podría tomar acción legal contra las personas que la juzgan por su apariencia.

Fue en el 2012 cuando Vanessa Guzmán decidió poner una pausa en su faceta como actriz para dedicarse a ella y a su familia y estos últimos meses a prepararse para el gratificante concurso.. Pese al reconocimiento que ganó con su participación en el concurso de fisicoculturismo, Vanessa Guzmán, aseguró que su prioridad actualmente es la actuación.

“Mi prioridad es la actuación, es mi máxima pasión pero esto lo quiero seguir haciendo en paralelo”. La actriz aseguró que por el momento no desea aumentar el volumen de su cuerpo ni su masa muscular, pues si llegará a surgir una oportunidad en la televisión tendría que que subir de peso y perder un poco de la tonificación en sus músculo.

Lee también: Anette Michel comienza grabaciones en Volverte a ver y muestra nuevo look

“Tiene que ser algo que pueda compaginar con la actuación porque si llega un proyecto seguramente tendré que subir de peso y perder un poco de la tonificación de mis músculos, pero estoy dispuesta, no tengo problema en hacerlo”, enfatizó Vanessa Guzmán.

POR RESPETO a mis hijos y por la memoria de mi padre , me reservo mi derecho de réplica… a esta seguidora le deseo se llene de luz ����.. #NOALABUSODEOPINION #noalagresion #verbal #abusadoresmediaticos … reflejo de una sociedad en decadencia. pic.twitter.com/lawV1bAHiO — VANESSA GUZMAN (@vanessaguzmann) July 20, 2021

Síguenos en