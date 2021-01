Explota Bárbara de Regil por meme y manda contundente mensaje

La actriz e influencer Bárbara de Regil reacción ante un meme supuestamente falso que circuló estos días en redes sociales que hace alusión a la intérprete de ‘Rosario Tijeras’ en un yate mencionando que fue la culpable del hundimiento del crucero gay de Puerto Vallarta.

En la imagen, aparece Bárbara de Regil en una historia de Instagram, escribiendo: "Hundiendo cruceros gays en Vallarta… ¿hice lo correcto?", mientras la actriz posa en el timón del yate.

Esto molestó a la instructora de fitness, pues señaló que el meme estaba truqueado e incluso subió el historial de su carrete de publicaciones para probar que en ningún momento se había burlado de la comunidad LGBT+.

“Lo que me deja en impacto es que ya la gente cree casi todo lo que ve, yo subí la foto así en Octubre, lo que ustedes ven es un “meme” (que no da risa) inventado”, comentó en su tweet compartiendo fotos de archivo de su Instagram.

Los usuarios también reaccionaron a favor de su defensa, al hacerle saber que los ‘hatters’ solamente estaban pendientes de lo que hacía con su vida, externando también las muestras de cariño hacia la actriz.

Si bien es cierto, que esta vez Bárbara de Regil ni siquiera se pronuncio sobre el tema respecto al incidente que ocurrió en Puerto Vallarta en donde un crucero que, realmente, era un catamarán, se hundió con 50 turistas sin nada más que lamentar, en otras ocasiones si ha metido la pata en temas sobre la comunidad LGBT+, las mujeres, el color de piel, la obesidad, por mencionar algunas de sus controversias.

Lo q me deja en impacto es que ya la gente CREE CASI todo lo que ve ��

yo subí la foto así EN OCTUBRE , LO QUE USTEDES VEN ES UN “meme” (q no da risa) INVENTADO pic.twitter.com/FoGWLSHAKA — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) January 7, 2021

En otro tweet, Bábarba de Regil publicó lo siguiente: “primero me hundo con ustedes. Ya dejen de subir tanta tontería falsa”, con los emojis de la bandera de la comunidad LGBT+.

También la actriz y youtuber, subió un video para dejar las cosas en claro, en donde reiteró que ella sería incapaz de publicar una historia como la que una persona aburrida se tomó el tiempo para hacerla, con el afán de molestar.

Bárbara de Regil señaló en sus historias que alguien convirtió esta foto en un meme, y que ella no fue la responsable y jamás en su vida se burlaría de ninguna situación así y mucho menos de la comunidad que tanto amo. Pidió que dejaran de creer tanta tontería que sale en redes, ya que 10 cosas que ven de ella, nueve son chismes.

“Antes de que se haga un chisme enorme, a toda la gente que está creyendo estos memes que salen míos y que piensan que yo los escribo, yo no los escribo, yo subí esta foto tal cual así ésta, y alguien en su aburrimiento, en su aburrición, o en su hueva hizo este meme, pero no lo escribí yo, yo amo a la comunidad, yo primero me hundo con ellos, antes que nada en el mundo, así que dejen de creer tanta pendejada”, expresó la actriz.

Y es que muchos de sus seguidores creyeron que el meme era real, por lo que recibió muchas críticas al respecto, y fue la razón principal por la que tuvo que salir da dar la cara para aclarar la situación.