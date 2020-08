Explota Andrés García contra programa argentino por burlarse de él tras entrevista

Andrés García ha sido uno de los más grandes actores de Televisa y del cine mexicano que consolidó su carrera en los años 80's, cuando fue uno de los galanes de telenovela más codiciados por la televisora. Nació en Santo Domingo, República Dominicana y es naturalizado Mexicano desde hace muchos años.

El actor que nació el 24 de mayo de 1941, ha roto barreras en el mundo de las telenovelas y pese a que actualmente se encuentra fuera de la escena artística, es prácticamente imposible olvidarse de una figura de su talla, pues durante décadas, fue un ídolo de multitudes, sobre todo del público femenino, pues era considerado como uno de los guapos del espectáculo.

Y pese a que en la actualidad se encuentra viviendo en Acapulco, Guerrero, México, lugar donde de joven, compró una propiedad y la convirtió en sus estudios de grabación para producir las 71 películas que interpretó, el actor de 79 años, sigue siendo recordado cariñosamente por el público, no así algunos conductores de un medio de comunicación.

El pasado 24 de agosto, el actor fue invitado a participar a través de una videollmada en el programa argentino "Confrontados", en el que además de la conductora Mariana Calabró -quien conducía el programa-, estaban presentes al menos cuatro panelistas más, quienes son periodistas de espectáculos; por lo que estaban listos para escuchar el testimonio de Andrés García en torno a la situación de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, quien al haber sido muy amigo de Luisito Rey, padre de "El Sol de México", conoce muy bien algunos detalles de la vida de la familia de artistas, según lo cuenta el propio Andrés.

Recién iniciada la entrevista, García le pidió a la conductora que le hablara lo más claro posible ya que había muchos ruidos en el ambiente y debido a su edad no podía escuchar con facilidad. Empezada dicha charla, el actor pidió una pausa para pedirle a alguien en su casa que callaran a un perro que se escuchaba ladrando.

En el momento, se escucharon claramente algunas risas de los panelistas y cuando Andrés vuelve a la videollamada, literalmente explota contra quien se rio, advirtiendo que no le gusta que se rían de él y que ya había escuchado que los mismos panelistas habían hecho referencia al romance que en su juventud el actor tuvo con la argentina Mónica Guido.

"¿Qué pasó? ¿Quién es el que se ríe ahí? No me gusta que se rían de mí… Se los advierto", fue la primera reacción del actor.

Calabró trató de salvar la situación, sin embargo no pudo ya que el actor estaba sumamente molesto, por lo que dio por terminada la entrevista saliéndose de cuadro. Posteriormente, en otro video, el actor explicó que su reacción no fue en contra de la conductora sino que lo que le indignó fue la actitud de los penalistas a quienes escuchó riéndose.

"Para nada, simplemente nos pareció simpático…", pero el actor la interrumpió. "¡A esos p#$%&os no los quiero ahí o se acabó la entrevista! A reírse de su mamá", replicó.

Y aunque Mariana Calabró, trató de explicarle que ya les ha pasado con otros entrevistados la misma situación de que ladran sus mascotas o que les suena el celular, no pudo convencer al legendario actor.

"¡Los escuché hace un rato que se estaban riendo porque anduve con Mónica. ¿Por qué? Era una mujer bellísima. Conmigo con cuidado, ¡babosos! No me gusta el tono de esos payasos, señorita. A reírse de su mamá. Soy un hombre serio. Vamos a olvidarnos de esta entrevista. ¡Se acabó! A la ch#$%da", dijo, y abandonó la videollamada.

La conductora se sorprendió de la manera tan agresiva del actor con la que Andrés salió de cuadro; sin embargo, horas después, el actor retomó el tema en otra entrevista con el programa "Hoy" en la que explicó que su indignación no fue contra Mariana, sino contra los panelistas que se burlaron de él.

"No fue nada en contra de ella, ellos se quieren escudar en ella, porque son cobardes e ineptos, y no saben su trabajo, aquí en México les decimos p#$%&os y es lo que son. La muchacha estuvo perfecta, profesional, no fue contra ella", ratificó.

Además, García calificó como una falta de respeto y de profesionalismo la manera en que los conductores tratan a sus invitados.

"Estos imbéciles quieren hacer mofa de las personas a las que entrevistan, lo cual es una falta de respeto, hacen mofa porque no saben, son ineptos, entonces quieren reírse de todo y hacer mofa de todo, y ese tipo de trabajador de la televisión me lo paso por los h$%os, que quede bien claro... de mi no se burlan ni los inteligentes", finalizó el famoso actor.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.