Exmánager de José José: Era para un ratito, pero él se enamoró de Sara

La muerte del Príncipe de la Canción, José José, ha estado envuelta en una polémica, y el nombre de Sarita Sosa y Sara Salazar han acaparado titulares de medios nacionales como internacionales.

El Príncipe de la Canción fue cremado y sus restos fueron divididos en Miami y México, por desición de Sara Salazar, viuda del Príncipe de la Canción, esto en contra de la última voluntad de José José, quien había dicho que quería ser enterrado junto a su madre.

Tras la polémica que se vive, Willy Vicedo, quien fue mánager de José José de 1992 a 1999, reveló detalles inéditos sobre la relación de José José con Sara Salazar.

Durante una entrevista al programa De Primera Mano, Willy contó en 1993, fue él quien le presentó a Sara a José José, pero jamás imaginó que el Príncipe de la Canción se iba a enamorar de ella, por lo que se arrepiente.

“Yo le presenté a Sarita a José, sí yo cometí ese error, pero yo no se la presenté para que se casara con ella, se la presenté para un ratito. Fue una presentación para otra historia, no para que se casaran ni nada de eso. Yo se la presenté por otro motivo, del cual no quiero hablar. Era un motivo muy fuerte, pero era para un ratito, pero él se enamoró”, precisó Vicedo.

Willy Vicedo contó como fue el primer encuentro entre José José y Sara.

“Se lo presenté en Miami. Ella dijo que no lo conocía, pero yo creo que cuando lo vio, se acordó. Ella diría que estaba en el mercado americano, que casi no hablaba español”.

Familia querida,

Gracias por su apoyo y por sus oraciones. Estoy muy bien gracias a Dios. Continuó con mis terapias para salir adelante como muy pronto nos veremos, gracias por todo, un abrazo y mil bendiciones para todos.



- José José #FelizLunes — José José (@JoseJoseOficial) June 10, 2019

El exmanager de José José señaló que luego de conocerse, Sara y el Príncipe de la Canción se reunieron en el departamento de la cubana, donde su relación se fortaleció y meses después, cuando el intérprete de El Triste, se recuperaba en una clínica de rehabilitación de Estados Unidos, José José llamó a Sara y su relación se volvió mas estrecha, esto, pese a que la familia de Sara se oponía a que tuviera algo que ver con el Príncipe, pues no lo aceptan por sus adicciones.

Pero pese a que la familia de Sara no veía con buenos ojos a José José, la pareja se casó en 1995 y al poco tiempo nació Sarita Sosa. Para 1999, Sara Salazar se convirtió en su manager.

Tras convertirse en su esposa y manager, la pareja compaginó a la perfección. Pero en el 2008, la salud de José José comenzó a deteriorarse, comenzaba a perder su voz, además, que Sara sufrió un derrame cerebral. La cubana logró salir adelante con terapias y tratamientos, sin embargo, esto mermó la economía del artista. Fue en el 2017 cuando a José José le detectaron cáncer de páncreas.