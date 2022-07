Exitoso grupo CNCO anuncia su separación tras siete años de su música

El grupo de pop latino y reguetón CNCO hizo un importante anuncio durante los Premios Juventud -el pasado jueves-, que se acerca su separación, siete años después de que sus cinco miembros originales ganaran el concurso de televisión "La Banda" en diciembre de 2015.

"CNCO se separa pronto", dijo el puertorriqueño Zabdiel de Jesús, uno de los miembros de la banda, tras obtener un galardón en el evento, que se celebra por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot.

De Jesús indicó al público que la etapa del grupo terminará luego de realizar una gira y publicar un próximo álbum. "Así que nos van a ver dando candela por ahí. Gracias por todo el cariño, familia", agregó el artista boricua.

CNCO fue formado por los ganadores de la primera temporada de "La Banda", un programa de televisión emitido en 2015 por la cadena estadounidense de habla hispana Univisión.

No obstante, Pimentel anunció su salida de la agrupación en 2021, quedando entonces solo cuatro integrantes en la banda. Luego de su formación, firmaron un contrato de cinco años con Sony Music Latin.

El reguetonero puertorriqueño Wisin fue el productor de su primer disco, "Primera cita", mientras que Ricky Martin es su representante artístico.

CNCO debutó sobre los escenarios en enero de 2016 con su primer concierto en el emblemático teatro Fillmore Miami Beach, en el que ofrecieron un recital que mezcló temas propios con versiones de temas populares del momento.

Tras su primer disco, el grupo lanzó otros dos álbumes, "CNCO" (2018) y "Déjà Vu" (2021). EFE

Con información de PREMIOS JUVENTUD / Agencia EFE San Juan, P. Rico / Fotografía Instagram CNCO

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!