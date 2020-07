Ex vocalista de La Arrolladora banda el Limón, vende comida para sobrevivir

Ante la pandemia de coronavirus muchos actores y cantantes han resentido los efectos de la crisis por lo que han tenido que emprender ciertos negocios para enfrentar la situación. Tal es el caso de Jorge Medina, ex vocalista de La Arrolladora banda el Limón, que ante la cancelación de conciertos y presentaciones, el cantante tuvo que vender comida y una colección de relojes para sobrevivir a la crisis económica.

Durante una entrevista al programa de espectáculos Suelta la Sopa, el ex vocalista de La Arrolladora banda el Limón, contó que por el momento pausó su carrera como solista para entregar comida a domicilio, esto para ayduar a su amigo y coordinador de sus giras.

“El coordinador de mis giras emprendió un negocio de carnes y pollos asados y durante 2 fines de semana yo estuve en una aplicación que te lleva los pedidos. Yo le decía a la gente ‘no salgan de su casa’ y yo les llevaba los alimentos”, señaló Jorge Medina al programa Suelta La Sopa.

Además, el solista señaló que ante la pandemia ha tenido que vender parte de su ganado e incluso una colección de relojes que él tenía, pues ya tenía tres años sin usarlos por lo que prefirió venderlos. “Ahorita no puedo gastar. Ya vendí la mitad de mis vacas. Además, yo tengo una colección de relojes guardada y yo no me pongo relojes desde hace 3 años, entonces dije ‘voy a vender las joyas, qué vergüenza me va a dar, qué tiene de malo’”, señaló Medina.

Medina también confesó que ha aprovechado este tiempo para conocer más a su familia y respetarla, pues descubrió que mientras él se dedica a hacer ejercicio, su esposa le gusta ver las novelas. “Aprender a respetar el espacio de los chicos, de mi hija, aprender a respetar el espacio de mi esposa. Yo hago ejercicio, yo veo televisión. Descubrí que mi esposa sigue viendo novelas y yo no sabía”, señaló Medina.

El cantante también habló de cómo es la relación con sus ex compañeros de la banda, y confesó que solo tres personas le hablan, y que el señor René Camacho, líder de la Arrolladora Banda Limón, quien es su vecino, no cruza palabra con él. Otras figuras públicas como Violeta Isfel y Pepe Magaña han emprendido sus negocios e incluso la actriz, Diana Golden, recibió despensas, razón por la que recibió muchas críticas.

