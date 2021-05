Ex suegra de Gabriel Soto lo delata y revela que deduce impuestos del dinero que le da a Geraldine

En una reciente entrevisa la ex suegra de Gabriel Soto, la señora Rosalba Ortiz, explotó en contra del actor y aseguró que todo lo que recibe Geraldine Bazán del histrión de Televisa lo deduce de impuestos.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos, Ventaneando donde la madre de Geraldine Bazán se le fue a la yugular a su ex yerno por no tomar las debidas precauciones y hablar de más frente a las cámaras, pues expone a su hija y a sus nietas. ¿Pero a qué se refiere doña Rosalba?. Recordemos que hace unos días el actor reveló cuánto dinero recibió tras ganar una demanda a una revista, situación que molestó a la señora.

La señora Rosalba Ortiz aseguró que declaraciones como esas exponen a Geraldine Bazán y a sus nietas por las cantidades de dinero que gana. “Por favor, Gabriel no digas cuánto te ganas en las demandas, porque a quien arriesgas es a mi familia. Por favor, di que es para ti”, expresó.

La mamá de Geraldine Bazán confesó que el actor mexicano no pierde nada tras cumplir con su obligación de padre, pues todo lo deduce de impuestos. “Ya hasta me estoy excediendo, yo ni quería platicar. De lo que recibe Geraldine, todo lo deduce de impuestos […] Todo, la vivienda, porque es hipoteca, hasta el cable todo se lo deduce con impuestos. La pensión alimenticia completa se deduce con impuestos, también las vacaciones. Así que, ¡por favor!, no estén martirizando, criminalizando, victimizando a mi hija por ello”, indicó.

Doña Rosalba también aprovechó el espacio para expresar que la más ofendida tras la demanda que ganó Gabriel Soto fue su hija, pues cuando salieron a la luz las fotos en las que el actor carga a Marjorie de Sousa, situación por la que se les relacionó sentimentalmente e incluso se le adjudicó el hijo de la venezolana, el protagonista de Te acuerdas de mí estaba casado con Bazán.

“¡Qué bueno!, ¡te felicito!, pero ahí en esa demanda la que más fue ofendida y humillada fue mi hija, por favor, ya. Señores a los que se dedican a la delincuencia organizada, no es mi hija quien tiene dinero. Ni nosotros ganamos nada. Por favor, ya te he dicho millones de veces que le pares y calla. Por favor, ya tu vida está bien, sigue siendo nuestra familia porque eres el papá de las niñas. Siempre lo será, pero por favor, ya ni la menciones”, indicó.

Para finalizar la entrevista con Ventaneando la madre de Geraldine Bazán aseguró que su hija no se involucrará en la batlla legal que tienen Gabriel Soto, Irina Baeva y Laura Bozzo como lo dijo el abogado de la conductora peruana.