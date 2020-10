Ex suegra de Belinda y mamá de Lupillo Rivera confiesa cómo era de nuera

La emblemática cantante de pop de las más relevante en México, quien empezara como actriz infantil a principios del 2000 en "Amigos x Siempre" y "Aventuras en el tiempo", se ha distinguido por ser una persona que le ha dado varias oportunidades al amor, en su anterior relación con Lupillo que hasta la fecha no fue confirmada por ninguno de los dos partes, siguieron firmes en que eran sólo amigos, se reveló como fue que Beli se comunicó con Rosa Saavedra, madre del cantautor del regional mexicano para conocerse.

El hermano de la difunta Jenni Rivera, encendió las alarmas por supuestamente haber iniciado una relación sentimental con su ex compañera de trabajo en La Voz México en la anterior temporada, ante esto la cantante tuvo la oportunidad de entablar una conversación con doña Rosa.

La madre de Lupillo tocó el tema sobre el fugaz noviazgo que nació en el set del show de TV Azteca, que se encarga de buscar talento musical, al revelar que conocía escasos detalles del noviazgo que tuvieron. "Sólo por teléfono la saludé...no la traté, no tuve tiempo de tratarla" expresó en Ventaneando.

Para finalizar sobre la popular ex parejita dijo "Cada quien merece ser feliz, ojalá sea feliz con ella. Me gustaría que él se encuentre otra mujer, porque no es bueno que el hombre esté solo..".

A pesar de que Belinda se encuentre en una nueva relación con el ganador de la última temporada del programa, Christian Nodal, los cibernautas se encargan de recordarle e incluso comparar su efímero romance pasado, ya que, al igual que Nodal, el compositor nacido en Jalisco plasmó permanentemente en tinta la cara de la ex coach.

En una entrevista en la plataforma de Youtube en el canal de El Escorpión Dorado, personaje de Alex Montiel, quien tiene una especial sección para sacarle la sopa a algunas estrellas, titulado “Escorpión al Volante” donde en un automóvil pueden ahondar temas e interactuar con los peatones que se encuentren, así, Lupillo fue invitado para conocer los pormenores y futuros proyectos del artista donde no se le escapó al entrevistador de peliculiar máscara de luchador, preguntarle acerca de Belinda y ponerlo a sudar frío.

Fue tanta la presión que hicieron sobre Rivera para que diera su punto de vista respecto a la reciente relación de Nodal y la intérprete de El Sapito, que él solamente se encargó de reiterar que se encontraba bien dejando entrever que no se derrotó ante la ola de memes burlándose de lo que estaba pasando.

