Ex novio de Irina Baeva y Victoria Ruffo conquistan al fusionar sus mejores pasos de baile

Además de ser “la Reina de las telenovelas”, Victoria Ruffo ha conquistado las redes con sus pasitos de baile, cautivando a propios y extraños con su peculiar estilo y en esta ocasión se hizo acompañar nada más y nada menos que por el ex novio de Irina Baeva, Emmanuel Palomares.

La protagonista de “Corona de lágrimas” volvió a mostrar su ritmo inigualable frente a la cámara acompañada por el actor venezolano, quien fue la primera pareja de Irina Baeva cuando ella recién llegó a México para convertirse en actriz y estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Fue en los pasillos de la televisora donde el ex novio de Irina Baeva y Victoria Ruffo conquistaron al fusionar sus mejores pasos de baile, demostrando que no sólo tienen en común su amor por la actuación, sino también su gusto por el ritmo y así se mostraron en un video que ya le dio la vuelta a las redes sociales.

Lee también: Eric del Castillo responde a los que dicen que su hija Kate del Castillo es lesbiana

Desde su cuenta de TikTok, Emmanuel Palomares compartió un breve video donde aparece acompañado por “la Reina de las telenovelas” y ambos le sacan pintura al piso presumiendo sus mejores pasitos de baile al ritmo de cumbia, consiguiendo cientos de reacciones por parte de los fans de ambos.

En el breve clip, los actores unieron lo mejor de los mundos de “Corona de lágrimas” y “La herencia, un legado de amor” y movieron sus figuras bajo las notas de “La cumbia de la cobra”, presumiendo que sí hay y bien.

Desde hace unas semanas, Victoria Ruffo había causado sensación mostrando su ritmazo acompañada por algunas de sus compañeras de “Corona de lágrimas” e incluso le realizaron una comparativa con el estilo de baile de José Eduardo Derbez, con la que se confirmaba que de tal palo, tal astilla.



Pero ahora, la “Queen” sorprendió al aparecer al lado del galán Emmanuel Palomares, ex de Irina Baeva, bailando una cumbia y moviendo sus caderas mientras daban una vueltecita: “Bailando con mi vecina de foto. ¡La Queen! Victoria Ruffo”, escribió el actor y desató cientos de reacciones de los fans.

Lee también: En el 8M, Sasha rompe el silencio sobre relación con Luis de Llano; lo acusa de abuso

“Se hacen virales con Victoria”, “El mangazo y la ‘Queen’”, “Mi mente: Corona de lágrimas”, “Síi, hermosos los dos”, “¡Qué bellos, los amo!”, “¡Qué buenas vibras traen”, “Yo en las fiestas”, “Muy bien los dos”, “Ahora sí discúlpame Victoria Ruffo, te miré hasta la quinta reproducción”, “Bellísima Victoria, cada día toma más ritmo y quién no bailaría con ese vecinito, ¡hasta yo!”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Y es que además de ser una de las protagonistas de telenovelas más populares de México y el extranjero, Victoria Ruffo ha roto el internet mostrando sus pasitos de baile que han arrancado más de una carcajada a sus fans, que la han felicitado por todas las ganas que le echa.

Síguenos en