Ex novia de Christian Nodal opaca a Belinda con tremendas curvas

Sin duda, Belinda y Christian Nodal, fueron una de las parejas de tortolitos que acaparon reflectores este 2020, y aunque su romance inició mientras ambos eran coaches del programa La Voz de Tv Azteca, situación que dio pie a que solo se trataba de un truco publicitario, la pareja durante meses han derramado miel, pese a comentarios no gratos para el cantante del regional mexicano, pues muchos aseguran que la actriz es "mucha cosa para él" tal y como lo fue su ex novia, María Fernanda Guzmán.

Y aunque poco se sabe de la ex novia de Christian Nodal, la joven se ha vuelto toda una sensación en las redes sociales al igual que la madre y hermana del cantante del regional mexicano, pues, sin duda alguna, posee una gran belleza y un escultural figuraa, motivo por lo que muchos de sus seguiddores aseguran que María Fernanda Guzmán es más hermosa que Belinda.

Y aunque no hay punto de comparación, pues, tanto Belinda como María Fernanda Guzmán, son bellas y tienen lo suyo, lo cierto es que Christian Nodal no tiene mal gusto para elegir a sus amores, ya que ambas son rubias y gozan de una espectacular figura. Cabe señar que ni María Fernanda Guzmán ni Christian Nodal confirmaron su romance, el nombre de la joven salió a relucir y se volvió toda una sensación en las rede social.

Lee también: Belinda se come a besos a Christian Nodal y presume lujosa cena

Y aunque se dice que el cantante y la joven habrían terminado su relación sentimental a finales del año pasado ninguno confirmó el truene. Pese a que María Fernanda no es muy activa en sus redes sociales cada vez que comparte una imagen enloquece a sus fans, quienes no dudan en admirar su belleza y llenar sus publicaciones de mensajes halagadores e incluso le restringan en la cara a Nodal lo que dejó ir.

“Nodal mira que belleza”, “No ma.. que pedo con lo guapísima que estas?, demasiada mujer para Nodal, y aquella actriz de "donde están las rubias" no te llega la neta”, “No sé qué le pasó a Nodal, Estás bien bonita!!!”, “ Mil veces mas bonita que @belindapop”, son algunos de los comentarios en algunas de las publicaciones de María.

Recientemente Belinda y Christian Nodal se volvieron tendencia al celebrar su primer Navidad juntos. Y aunque ahora le tocó a Belinda compartir algunos de los detalles de cómo la pasó junto al cantante y su familia. Fue a través de sus historias de Instagraam que la intérprete de Amor a primera vista presumió a sus millones de fans la lujosa cena que tuvo.

“Muchísimas gracias a Imchristmas, por hacer esto posible, por hacer esta Navidad tan especial, quiero que vean todo los detalles, el árbol de Navidad con nuestros nombres, con las esferas que están espectaculares, este trineo que es único con los renos literal de Santa Claus, ¡ay, no, no, no! Todo está hermoso, muchas gracias”, dijo Belinda en sus historias de Instagram..

Al final de la noche, el hermano de Belinda y Christian Nodal terminaron en la piscina, en donde demostraron que se llevan muy bien, pues finalizaron su locura con un abrazo.

Lee también: Danna Paola desea a todos una 'Dulce Navidad’ 2020