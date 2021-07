Ex de Marlene Favela envía contundente mensaje a la actriz tras lujoso bautizo

Tras el lujoso bautizo de su hija Bella, el ex esposo de Marlene Favela, quien fue el gran ausente en la ceremonia y fiesta que organizó la actriz el pasado fin de semana, por fin se manifestó mediante sus redes sociales y envió un contundente mensaje, dejando ver que no fue requerido para el importante evento.

Luego de que la actriz de "La desalmada", telenovela de Televisa, hiciera públicas las fotografías sobre el bautizo de su hija, su ex George Seely rompió el silencio y contestó, a su modo, las dudas sobre si había sido invitado o no a la celebración, pues no se le vio ni durante la ceremonia ni en la fiesta, lo que hizo que comenzaran las especulaciones.

El ex de Marlene Favela y padre de Bella envió un contundente mensaje a la actriz el cual colgó en su cuenta oficial de Instagram, revelando lo que muchos pensaban, pues, con un dejo de nostalgia y tristeza, George Seely indicó que le hubiera gustado mucho estar presente en un momento tan importante en la vida de su hija.

El empresario australiano, con quien Marlene Favela se casó en 2017 y se separó en 2020, reposteó algunas de las imágenes del lujoso bautizo de su hija, incluida una donde aparece la actriz mexicana cargando a Bella el día del festejo, y una más donde la menor posa feliz con el ropón que utilizó aquel día.

Lo que llamó la atención fue que en la primera imagen, donde sale Marlene Favela, George Seely compartió un enigmático mensaje que decía: “¡Qué gran foto! Desearía haber estado ahí“, dejando entrever que probablemente no fue invitado a la ceremonia.

Aunque el empresario australiano desactivó los comentarios en la publicación, ésta se hizo viral rápidamente y conquistó miles de “Me gusta” entre los usuarios de la plataforma de la camarita, y no dejo indiferente a Marlene Favela, quien también le puso Like a la foto.

En algunas cuentas de fans, donde se replicó la publicación de George Seely, los seguidores de Marlene Favela le pidieron tener un mayor acercamiento con Bella aunque el matrimonio con la actriz mexicana no haya funcionado, también algunos le exigieron ser más responsable con su hija.

Pese a que la protagonista de “Gata salvaje” ha comentado que tiene una buena relación con su ex y que él sí está presente en la vida de su hija, llamó la atención la ausencia del empresario en el bautizo, el cual se celebró únicamente con amigos y familiares de la actriz el pasado fin de semana con una íntima ceremonia.

Luego de poco más de dos años de matrimonio y del nacimiento de Bella, los rumores de separación entre Marlene Favela y George Seely comenzaron a rondar las redes, y fue a principios de 2020 que la histrionisa confirmó el fin de su matrimonio. Desde entonces, al australiano se le ha visto viajar por el mundo e incluso ya con una nueva pareja.

