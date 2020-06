Ex de Livia Brito presume romance en Guerreros 2020

Guerreros 2020 ha sido todo un éxito en la televisión mexicana, pues ha superado en audiencias a diferentes programas de la pantalla chica. Sus personalidades han cautivado a millones de personas. Entre las participantes se encuentra el cantante Said, del equipo Cobras y exnovio de la actriz, Livia Brito.

Mucho se especuló que Said le había sido infiel a Brito con un hombre, sin embargo, el participante se ha dejado ver de la mano con una de sus compañeras, Dariana García.

Maripily, quien es una de las compañeras de esta pareja, compartió un video en el que aparecen Said y Dariana abrazándose, mientras que el cantante le acaricia las piernas y el abdomen.

En el video se puede escuchar a Maripily que les dice que harán una bonita pareja, mientras que los participantes sonríen en todo momento sin confirmar su romance.

A través de la cuenta oficial de Instagram Guerreros 2020 se han estado compartiendo imágenes de los participantes y en una de ellas aparecen Dariana y Said.“Los guerreros tórtolos" del reality se describe.

Durante una entrevista al programa Montse & Joe, Livia Brito desmintió que ella hubiera terminado con él por ser gay.

"Estaba comprometida y ya no. (La ruptura) Justamente no fue así, él no es gay, estaban diciendo en una revista que es gay, pero no lo es. Ahí les va, es todo lo contrario, es lo que le pasa a la mayoría de los hombres que son muy mujeriegos, entonces uno como mujer a veces no soporta esas cosas y sencillamente da por terminada la relación y a lo que sigue", expuso Livia Brito.

