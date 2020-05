Ex de Karla Panini llorando súplica perdón a familia de Karla Luna

Tras el recienteme video de la familia de la fallecida Karla Luna en donde aclararon algunos comentarios de algunas personas que ensuciaban la memoria de La Comare Morena, entre ellos los de Óscar Burgos, exesposo de Karla Panini, el comediante se vio obligado primero a decir que la familia de Luna merecía una disculpa pública y llorando suplicó perdón.

"Aclarar que yo ignoro muchas cosas y prefiero seguir sin saberlas, porque me haría daño.Creo que debo ofrecer ahora una disculpa pública a la familia de Luna" mencionó Burgos durante una entrevista a el sitio de internet La Columnaria".

Sitio donde confesó que también luchará para que las hijas de Karla Luna vieran a sus abuelos maternos. En una reciente entrevista Óscar Burgos señaló que no es malo simplemente

El comediante resaltó su labor altruista , pues indicó que ha ayudado y ayuda a muchas personas y que actualmente vive muy feliz al lado de su familia pero lamentó haber opinado sobre la situación que involucraba a su ex.

"Y esto que acabó de hacer, me tiene muy triste a mi, osea, estoy muy enojado conmigo mismo, porque hubiera sido mucho mejor para mi haberme permanecido con mi boca callada", señaló.

Respecto a que si ha hablado de la situación con su hijo, producto de su relación con Karla Panini, el comediante reveló que los niños son los que más sufren ante situaciones como estás.

"Triste, me lleven llorar, yo no quería que me vieran llorar y fue lamentable que me vea llorar, estoy muy triste", dijo entre lágrimas Burgos. El comediante aseguró que él quiero lo mejor para las hijas de Karla Luna, que crezcan rodeadas de amor y no de odio porque el también las ha visto crecer y las quiere.

Mientras que muchos de los usuarios de las redes sociales apoyan y comprenden la situación de Óscar, muchos han aprovechado para señalarlo como un títere que se dejó manipular por Karla Panini y Américo Garza.

“Dios perdone a esas tres cucarachas a tacar una enferma seran malditos y atacar una muerta” “Dios los perdone a esos tres” “Lo ha a tener amenazado con su hijo” “Es verdad tiene miedo Burgos, pues que cobarde Oscar burgos es un “, “Al Burgos ahora sí le quedó perfecta la frase 'Cae más rápido un hablador, que un cojo' Poco hombre!” “Sólo es un títere del Américo y la Panini”, fueron algunos de los comentarios.