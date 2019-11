Ex de Geraldine Bazán la defiende y niega brujería a Irina Baeva

Luego de la polémica que se armó en redes sociales entre los actores Gabriel Soto, Geraldine Bazán e Irina Baeva, el ex novio de Bazán, Santiago Ramundo salió a su defensa. El actor argentino señaló durante una entrevista que su relación con Bazán está en los mejores términos.

Recordemos que hace unos días Gerlandine Bazán fue acusada por una revista de circulación nacional de embrujar a Irina Baeva, y después de esto se armó una polémica en las redes sociales involucrando a los tres actores, ya que cada uno dio su punto de vista. Tras está polémica el actor argentino no dudó en defender a su ex pareja Geraldine Bazán, con quien dice haber culminado su relación en los mejores términos.

“Me parece algo que está como fuera de lugar decir eso, la verdad es que no me parece correcto que hayan puesto eso en la revista, pero bueno, no sé”, señaló Ramundo al salir de la obra de teatro ‘¿Y si me caso?’.

Pese a que la relación entre Geraldine Bazán y Santiago no duró mucho tiempo, el histrión argentino recalcó que sigue manteniendo una buena comunicación con la actriz, ya que su relación fue muy hermosa.

“Fue una relación muy hermosa y que duró lo que tenía que durar”, indicó.

La polémica en las redes entre Geraldine, Irina y Gabriel Soto

Desde hace más de un año Geraldine, Irina y Gabriel Soto acapararon titulares de diferentes medios de comunicación. Irina fue acusada de ser la tercera en discordia entre la relación de Geraldine y Soto. Luego de esta situación, tanto Geraldine, Gabriel e Irina no han dejado de acaparar la mirada de los medios de comunicación, como lo ha sido recientemente con el tema de la brujería, por la que Bazán compartió un comunicado en su Instagram y generó mucha controversia, ya que Gabriel no se quedó callado y desmintió obligar a sus hijas a saludar a su actual pareja.

Con una imagen de sus hijas con Irina, Gabriel Soto dejó callada a su ex, pues aseguró que él no obliga a sus hijas a convivir con su actual pareja con un mensaje muy sarcástico.