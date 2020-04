Ex actor de Televisa y ex pareja de Patricia Manterola vende mascarillas para sobrevivir

Javier Ortiz, quien fuera pareja en el pasado, de la cantante y actriz Paty Manterola, e intérprete del desaparecido grupo musical Garibaldi, al que ambos pertenecieron, reveló recientemente a los medios de comunicación mexicanos, que está pasando una situación muy difícil ante la pandemia que se está viviendo actualmente a causa del Coronavirus.

Y es que el también ex actor, la está pasando muy mal después de que fuera uno de los galanes más cotizados del medio artístico en México, durante la década de los 90's, pues además de galanura, presumía de un físico casi perfecto. Ahora, Ortiz, lamenta la situación que se vive a causa de no haber eventos en los que se pueda reunir gran cantidad de personas ni tener acceso a ese estilo de vida a que estaba acostumbrado.

“Todo el mundo está haciendo esto, a veces un centavo, porque son negocios de centavos… está complicado”, agregó.

Xavier también confesó que no ha llegado al extremo de no tener dinero, pero en verdad está muy preocupado. “Gracias a Dios tengo una ahorritos, pero cada mes baja tu cuenta y empieza el nervio a fluir”.

“Mucha gente me ha estado ayudando en eventos pequeñitos y te ganas tus cinco, diez mil pesitos. Sí, la verdad la estoy pasando bastante duro”.

Y por si fuera poco, Xavier lamentó no haber podido ver a su hijo ni por medio de videollamada ya que la abuela del menor es doctora y trabaja todo el día y con la mamá no ha establecido contacto.

“Me agarró la contingencia cuando me tocaba tener a mi hijo conmigo y cuando lo entregué a su mamá se vino todo esto. Lo he tratado de hacer a través de sus hermanos, mi ex suegra está ocupada. No lo he podido ver y sí me entra mucho sentimiento, porque tengo que ser muy fuerte y actuar, porque el simple hecho de verlo en la pantalla, yo sé que me va a quebrar” finalizó el cantante.