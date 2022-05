Ex Garibaldi Ricardo Crespo es sentenciado a 19 años de cárcel por aprovecharse de su hija

El ex integrante del grupo Garibaldi, Ricardo Guillermo Crespo Greenham, recientemente fue sentenciado a 19 años de cárcel tras ser declarado culpable por el delito de abuso sexual en contra de su hija.

Tras haber sido detenido el pasado mes de febrero del 2021, este 3 de mayo el despacho que represnta a la víctima reveló durante un comunicado que el cantante había sido sentenciado a 19 años de prisión. De acuerdo a el comunicado, el actor que apareció en Como dice el Dicho y series como Control Z y El Dragón, abusó de su hija desde que tenía cinco años hasta los 14.

“El día 3 de mayo del presente, un Juez de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó sentenciar a Ricardo N a 19 años de prisión por haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado, cometido de manera continuada en agravio de su hija, la menor de edad de identidad reservada de iniciales V.C.R., quien sufrió estas conductas desde los 5 y hasta los 14 años de edad”, dice el comunicado.

En otra parte del comunicado, los respresentantes de las agraviadas señala que esperan que tras hacerse justicia, esto ayude a la víctima y su familia a su recuperación.

“Sabemos que para las víctimas de violencia sexual es imposible un resarcimiento absoluto por la vulneración a los derechos humanos de los que fueron objeto y el profundo impacto que produce en ellas, sin embargo, esta Asesoría Jurídica espera que la obtención de justicia coadyuve a la recuperación de una vida plena para V.C.R. y su familia”, indicó.

Cabe mencionar que el actor fue denunciado por su ex esposa y madre de la joven abusada en el 2021, cuando él formaba parte de la agrupación musical Caballeros, en donde cantaba al lado de Manuel Landeta, Agustín Arana, Chao y Lisardo.

“En octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, compartió la hija del actor en una publicación en redes sociales en el 2021.

