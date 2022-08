Evaluna Montaner impacta con perfecta figura a solo meses de haber nacido su bebé

Seguido del éxito de su más reciente gira por tierras europeas a la que viajaron con todo y su bebé Índigo, los famosos intérpretes Camilo y Evaluna decidieron regresar a casa para festejar el cumpleaños de Mau Montaner, cuñado del cantante,sin embargo, en las postales que se compartieron del festejo fue Evaluna quien se robó todas las miradas al presumir su perfecta figura a sólo meses de haber nacido su bebé.

A pesar de no haber mostrado muchos detalles respecto al festejo del hijo de Ricardo Montaner, no le faltaron mensajes de felicitación por parte de cada integrante de la familia, entre ellos resalta la de su cuñado Camilo, con quien lleva una fabulosa amistad, no obstante, los buenos deseos del cantautor y esposo de Evaluna no fue realmente lo que más llamó la atención, si no la imagen posteada por él mismo, pues la artista impacta con su belleza a tan solo meses de haber sido madre.

La fotografía se llenó de miles de comentarios que resaltaban la belleza de la cantante y actriz, pues a tan corto tiempo de haber nacido Índigo, no solo ya ha recuperado su figura si no que se puede observar un abdomen plano y hasta marcado, pequeño detalle que fue imposible ignorar.

Leer también: Ricky Martin preocupa por su cambio físico y nuevo rostro, ¿Qué se hizo?

Evaluna ya se había dado a la tarea de postear varias fotografías de ella posteriores ha haber sido madre, sin embargo, hasta esta ocasión se animó a enseñar un poquito más de lo acostumbrado, lo cual fue suficiente para que sus fanáticos lo pudieran notar y le dedicaran halagos a la esposa de Camilo.

Es bastante sabido que la pareja de famosos están pasando por el mejor momento de sus vidas, ya que si hablamos de lo profesional han roto récords de audiencia y hasta han obtenido llenos totales en sus conciertos, además de numerosas muestras de cariño.

A esto debemos agregarle el incomparable instante en el que se convirtieron en padres, pues aunque muchos creyeron que sus vidas serían truncadas, ellos han demostrado hasta el momento que ni esto puede detenerlos ya que para todas partes se llevan a su querida Índigo.

Leer también: Kate del Castillo sorprende con foto sin filtros y sin maquillaje : "Se parece al exorcista"

"Me estoy queriendo más que nunca", con tan solo agregar ésta sencilla frase a sus lindas postales, Evaluna en instantes obtuvo mas de 20 millones de me gusta además de múltiples halagos pues la venezolana se los ganó a pulso.

Síguenos en