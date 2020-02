Evaluna Montaner causa polémica al lavar los pies de su esposo en la boda

Evaluna Montaner, hija del cantante Ricardo Montaner se unió en matrimonio con el cantante Camilo el pasado 8 de febrero. A Evaluna Montaner y Camilo se les conoce por ser una de las parejas más puras, sólidas y muy entregadas, ya que en sus redes sociales comparten sus días juntos, el amor que se tienen y esto ha creado que sean la pareja favorita del público en estos tiempos.

Los ahora esposos, compartieron su boda con todos los detalles en redes sociales y fotografías, pero hubo una que causó demasiada polémica ya que a varias personas no les gusto del todo.

Una fotografía en especial que compartió la mamá de Evaluna en su cuenta de Instagram fue la que desató tremenda polémica, ya que se ve a Evaluna lavando los pies de su esposo Camilo debido a que es un rito realizado por Jesús a sus apóstoles.

“Les comparto uno de mis momentos favoritos, la lavada de pies como Jesús con sus discípulos. Importante en el matrimonio: la humildad, el servicio, el darse al 100%. Camilo y Evaluna arrancaron bien. Dios siga guiando cada paso”, se muestra en el pie de foto que compartió la mamá de Evaluna.

Usuarios críticaron a Evaluna, ya que consideran este acto como “sumisión” hacia su esposo.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar ya que esta acción la tomaron como algo machista al lavarle los pies a su pareja, mientras que otros lo tomaron como algo normal digno de un ritual de igualdad entre ellos.

"No me gustó con todo respeto, esto no demuestra nada" , "Él también le lavó los pies", "El marido también hizo lo mismo", fueron algunos de los comentarios en la redes sociales.