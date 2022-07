Eugenio Derbez tira a Alessandra Rosaldo a la alberca con todo y celular; Thalía lo celebra

Como todo buen comediante, el actor Eugenio Derbez sigue haciendo de las suyas y recientemente tiró a Alessandra Rosaldo -su esposa- a la alberca ¡con todo y celular!; pero eso no fue todo, sino que además, la cantante Thalía lo celebró...

Los días de sol y calor son ideales para pensar en darse un buen chapuzón en la alberca, por lo que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo protagonizaron una de las escenas más divertidas y menos románticas en su casa de Miami, Florida (EE.UU.).

Todo empezó cuando Alessandra, quien lucía un traje de baño color verde oscuro se tomaba selfies al borde de la alberca con su celular de última generación, pero la maldad de apoderó de Eugenio Derbez y con sólo un empujón tiró a su esposa al agua, sin que su teléfono la debiera ni la temiera y se comprobara si es a prueba de agua.

Al agua ¡con todo y celular!

Por supuesto, Alessandra Rosaldo se quedó sin palabras viéndose sumergida en el agua y salvando su teléfono celular. Pero Thalía se aprovechó del momento sucedido el jueves pasado y hasta celebró el hecho. Aunque no fue precisamente por lo que hizo Derbez con su esposa, sino por otra razón.

Y es que, a la par de la escena, Eugenio Derbez celebró bailando la avería que le hizo a su esposa, escuchando y cantando al mismo tiempo el tema de entrada de la telenovela "Marimar" (1994) de Televisa que precisamente fue protagonizada por Thalía, y de ahí su celebración.

El #MarimarChallenge

"@alexrosaldo cómo que al agua con celular y todo! Pero valió la pena por ver a @ederbez bailar esos pasitos y el gritito de #Marimar #auuu... al final es la cereza en el pastel Y tú? Ya hiciste tú #MarimarChallenge?", se lee en la descripción de Thalía tras compartir dicho clip.

Y Alessandra Rosaldo le respondió: "Te queremos bellaaaaa!"; pues además del momento que ha hecho reír a la audiencia virtual y seguidores en común de la pareja y la cantante, todo parece indicar que la esposa de Tommy Mottola ha lanzado un nuevo reto, el #MarimarChallenge, y uno de los primeros famosos en hacerlo, fue Eugenio Derbez, quien, si de comedia se trata, es el primero en demostrar sus dotes.

Lili Estefan les envió su: "Lo máximo", mientras que Uriel Santana, la cuenta del show de espectáculos "El Gordo y la Flaca" de Univisión, también rieron a carcajadas como el comediante e imitador Gilberto Gless: "Jajajajaja… abrazos!!!".

Y otros fanáticos comentaron: "Hay que tener iPhone para hacer el #marimarchallenge", "Omg! El celular", "Me muero si me pasa. Mi celular no es a prueba de agua." y "Grande Eugenio Derbez siempre sacando sonrisas"; aunque a otros más no les gustó mucho el numerito y tiraron hate al histrión mexicano.

Al momento, 104,437 seguidores son los que han reaccionado con un corazón rojo y se pueden leer alrededor de 1,200 mensajes.

