Eugenio Derbez sorprende a Alessandra por su aniversario de bodas

Más romántico y enamorado que nunca, así se mostró Eugenio Derbez con su esposa Alessandra Rosaldo por su aniversario. El actor, productor y empresario mexicano sorprendió a su amada compañera con una serenata a piano por su aniversario número 8, que se cumple este martes.



Lo más emotivo de la sorpresa, es que el cómplice del actor y productor fue su hijo Vadhir, pues se encargó de interpretar "Creo En Ti", de Reik. "Le preparé una sorpresa a @alexrosaldo. ¿Ustedes qué hacen en su aniversario de bodas?:

A) Celebramos como el día de la boda (o sea, cada quien con sus invitados)

B) Cenita íntima romántica para dos. (No está complicado, estamos en cuarentena )

C) Ni nos acordamos. (Parte del crecimiento personal es olvidar nuestros errores). Yo este año improvisé una serenata para Ale. Hay que explotar el talento de los hijos. Feliz aniversario @alexrosaldo . Te amo" escribió Derbez junto a un emotivo video.

Esa misma canción fue el vals en su boda, también cantada por Vadhir aquel día. Derbez compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se aprecia el detalle que le ofreció a su esposa. En el audiovisual editado se intercalan imágenes de la serenata de aniversario con algunas de la boda y el día que histrión le pidió matrimonio a la cantante. "8 años, no puedo creerlo. Si nunca había durado yo en un noviazgo más de seis años, no me lo pudo creer que cumpla 8 de casado (); Está padre", platica Derbez en historias de Instagram, compartidas por su esposa Alessandra.

La cantante también dedicó en redes un mensaje a su esposo, con quien tiene 14 años, pues duraron seis de noviazgo. "Feliz aniversario amor de mi vida. ¡8 años de casados! 8 años de bailar contigo, a veces bailando al mismo son, a veces un poco descoordinados, y a veces de plano pisándonos y fuera de ritmo, pero aquí seguimos, bailando juntos.



"Que nuestro baile perdure eternamente al ritmo perfecto de nuestro imperfecto amor. Te amo Eugenio", escribió al pie de una fotografía de su boda. Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son padres de Aitana, de 5 años.

