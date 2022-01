Eugenio Derbez se aferra a que Victoria Ruffo hable de su boda: "he cargado con ello toda la vida"

El actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, habló durante una reciente entrevista del polémico tema que lo ha mantenido en el ojo del huracán por muchos años; su boda falsa con Victoria Ruffo, charla en la que se aferró e invitó a la actriz a decir la verdad, pues según su versión, ella ya estaba enterada de todo, contrario a lo que ha dicho.

Pese a que ya han pasado más de 40 años desde que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se convirtieron en una de las parejas más polémicas del medio del espéctaculo a finales de la década de 1980 por su boda falsa, el productor de la película No se aceptan devoluciones volvió a retomar el tema durante una entrevista con Yordi Rosado y aseguró que la reina de las telenovelas sabía todo al igual que su familia.

De la misma manera, el comediante aseguró que ambos tomaron está decisión debido a que ella se embarazó después de salir unas semanas con ella por lo que decidieron separarse. "No había pasado nada más que un besito por aquí, otro por allá y manita sudada, y a las dos semanas por primera vez fui a su departamento a consumar el amor... a la primera pegó", dijo el actor de cine y televisión.

Posteriormente la pareja regresó para hacer oficial su relación y después inventar una boda. "Dije: 'Tengo que enfrentar esto y lo voy a intentar, no puedo estar teniendo hijos... no quiero tener hijos por todos lados'", recordó Eugenio Derbez. Después de estar seguro formar una familia al lado de Ruffo, el comediante afirmó que fue entonces cuando decidió hablar de la boda falsa con la reina de las telenovelas.

El productor además afirmó que este es un tema que le puede y le duele mucho a Victoria Ruffo y el cual ha cargado con el toda la vida. "Hablando con José Eduardo le dije: 'Quiero un regalo de bodas, quiero que hables con tu mamá (Ruffo) y quiero que le digas que por favor diga la verdad, es todo lo que quiero, ese sería mi mejor regalo de bodas... además si no lo hace un día voy a hacer algo y la voy a exponer, y no lo quiero hacer'", expresó el actor.

Después de que amnos decidieron vivir juntas, Eugenio Derbez compartió que Victoria Ruffo lo cuestionó sobre que le iban a decir a la prensa, por lo que ambos estuvieron de acuerdo en decir que se habían casado en secreto, sin embargo, nunca lo hicieron, pues se trató de una boda falsa.

"¿Cómo voy a engañar y hacer una boda falsa con toda la gente importante que tiene ella alrededor? O sea, ¿tú crees que su mamá no sabía?... Me dice: 'Vamos a casarnos, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar y no tenemos que decirles del acta (de matrimonio)'", contó.

El papá de José Eduardo relató que él compró los anillos de compromiso y organizó una fiesta tipo boda para Victoria, evento al que acudieron familiares, amigos y demás. "Amarramos el vestido con masking tape, vamos a pedir de menú hamburguesas y pizzas", expresó. En cuanto al sacerdote que oficio la misa, Eugenio Derbez contó que fue un amigo de él , el actor Marcial Casale, a quien la actriz conocía perfectamente.

"Victoria lo conocía de años... La mandó a citar, le hago la sorpresa en el Hotel Presidente Chapultepec... Me la llevó con engaños y la llevó a la terraza, salimos al lugar donde estaban todos los invitados y con una grabadora pusieron la marcha nupcial, entonces llega esta mujer y ve a todos sus amigos: '¿qué hacen aquí?, ¡Sorpresa!' Llega mi representante con el vestido de novia, ella venía con sus jeans, se mete en el vestido, se lo pone, se lo amarramos con masking tape porque le quedaba gigantesco, se cagó de la risa", contó.

Posteriormente, el actor mexicano contó que con el tiempo se separaron y ya tuvieron que enfrentarse en los tribunales por la patria potestad de su hijo José Eduardo, sin embargo, sacó el arma de doble filo; la boda falsa y la utilizó para demandarlo por daño moral.

"Cuando me llega esta noticia yo no lo podría creer, quién en sus 5 sentidos va a creer que puedes engañar a una persona tal, o sea puedes engañar a una persona que no tiene cultura, pero, ¿a Victoria Ruffo? Por Dios Santo", finalizó el actor.

