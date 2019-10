Eugenio Derbez revela que le da miedo viajar a México

El comediante y director de cine, teatro y televisión, Eugenio Derbez se volvió tendencia en Twitter luego de que revelara que siente temor de viajar a México.

Eugenio señaló durante una entrevista al programa El Gordo y la Flaca que debido a la inseguridad que se vive en el país y que incluso, en una ocasión intentaron asaltarlo. Recordemos que Eugenio Derbez y su familia viven desde hace unos años en Estados Unidos.

Lee también: Captan a Yolanda Andrade y Sherlyn dándose apasionado beso

Durante la entrevista la reportera de El Gordo y la Flaca le preguntó a Eugenio Derbez que si sentía seguro de viajar a su país, por lo que el comediante respondió que si sentía temor, palabras que generaron mucha polémica en las redes sociales y Eugenio se volvió tendencia en Twitter y fue señalado como vendepatrias.

"Una vez me pasó que me iban a asaltar y me reconocieron y no me asaltaron por ser yo, pero si siento que las cifras están más altas que nunca y si tengo un poquito de temor cuando voy a México la verdad”, señaló durante la entrevista.

Como era de esperarse, las palabras de Eugenio causaron revuelo, pues mientras algunos usuarios lo criticaron otros lo defendieron.

“No lo culpó con tanta delincuencia e inseguridad ya ni la gente que no es famosa se siente segura”. ¡Dejen de criticarlos! ¡Muchos de los que vivimos aquí los hacemos con miedo!”, fueron algunos de los comentarios en la red.

Mientras que otros lo llamaron vendepatrias y rídiculo.

“Vato vendepatrias”. “Uuuh como si en USA no hubiera tiroteos jajajajaj ya se les olvida que tienen que estar checando las mochilas de los niños en las escuelas jajajajajaj ridículos”.