Eugenio Derbez revela el dolor que le causó Victoria Ruffo por José Eduardo

El actor y comediante Eugenio Derbez, ha abierto su corazón y en entrevista, contó cómo ha sido su paso por su carrera artística y su relación con sus hijos empezando por Aislinn Derbez, quien en un principio no quería que naciera.

Fue a Luz María Doria -vicepresidenta y productora "Despierta América" de Univisión que Eugenio contó específicamente, el dolor que vivió a causa de que Victoria Ruffo, quien es madre de José Eduardo y su ex pareja, por haberle prohibido ver al joven actor cuando era un niño.

Dijo que detrás de todas esas bromas que él ha hecho sobre Ruffo, hay un inmenso dolor que con nada se pudo quitar en su momento.

"También hay un dolor muy profrundo detrás de esa broma y de esa risa... No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo; te puedo decir que con respecto a mis hijos, lo que más, me dolió y cada vez que veo historias de hombres que no dejan a las mamás ver a los hijos o mujeres que no dejan a los papás, digo: 'Dios mío, no lo hagan, es el peor daño que pueden hacerle al niño'...".

Y continuó:

"Pero para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo y eso (lo digo) porque ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, que nomás se la quitan a narcotraficantes, a criminales, a delincuentes... y a mí porque... bueno, no quiero decir ni por qué, por ciertas razones me quitaron la patria potestad y no me podía ni acercar a la casa de José Eduardo".

"Y me daban ganas de decirle: 'Hijo, no soy yo', porque un día desaparecí de la vida de José Eduardo y el niño no volvió a saber de mí... Cambiaron el teléfono, todo, no podía ni meterme a su casa".

Así mismo, Derbez expresó que en su intento por ver al pequeño José Eduardo (en ese entonces), trató de meterse disfrazado al edificio en el que vivía con su madre y lo detuvieron a la entrada.

"Intenté meterme a su casa varias veces pero pues no podía, estaba rodeada de guaruras, pues porque [Victoria] ya andaba con Omar, ¡imagínate la cantidad de seguridad... Un día llegué hasta el elevador dizfrazado con barba, bigote y una gorra (cachucha) y los guaruras me regresaron", contó el actor.

Incluso contó que hasta iba a buscarlo a la escuela para hablar con él, para decirle que él estaba presente en su vida y que no era él, a lo que agregó que no sabe -hasta la fecha- qué historia le habrán contado a José Eduardo cuando era niño.

A lo que Luz María comentó: "Ya no importa, ya te quiere, ya la sabe".

"Pero, bueno... eso me dolió mucho... y ese dolor es el que de repente sale a través de una broma. Pero no lo hagan, dejen ver a sus hijos a sus papás. Una cosa es el pleito entre los dos padres pero no dejen que afecte al niño... háganlo por favor, ¡se los suplico!", expresó desde el alma el comediante de 59 años.

