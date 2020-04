Eugenio Derbez recuerda el #TBT 'jueves otra vez' junto a Shakira

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, este jueves se sumó a las filas de cantidad de celebridades del medio del espectáculo, al recordar el ya reconocido #TBT (por sus siglas en Inglés) o Throwback Thursday lo que alude a recordar un día Jueves otra vez.

Desde tempranas horas de este jueves, Derbez compartió en su cuenta oficial de Instagram, una fotografía en la que aparece al lado de su esposa Alessandra Rosaldo y por otro lado, la canante colombiana Shakira, en lo que pareciera ser una entrega de premios.

Y con el buen humor que lo caracteriza, Eugenio posteó un mensaje, "presumiendo" según sus palabras, ¡que Shakira le pidió a él que tomaran una fotografía! Y por si fuera poco, lo escribió en Español e Inglés, para que nadie se pierda de su presunción.

BT de cuando ordenas tus fotos y te encuentras la del día que Shakira me pidió que me tomara una foto con ella... ¡¿Qué?! ¿No me creen?... Hasta en el vídeo se ve como ES ELLA quien me da un beso... ¿Tampoco me creen?! O que la...

/ #TBT When you’re sorting your photos and you come across one of the time @shakira asked me for a picture...Don’t believe me?... This video is also proof that she kissed me, believe it or not.

Por supuesto, la reacción de los usuarios de la red social y seguidores del actor, no se hizo esperar, regalando un corazón a la genial publicación. A 12 horas de haberla publicado, rebasa los 460,000 likes y reproducciones del vídeo en el que la cantante colombiana recibe un premio, de manos del actor Sebastián Rulli que en ese momento estaba conduciendo la premiación.

Así, con su genial creatividad y buen humor, Derbez, hizo recordar a sus fans, un episodio lleno de talento, magia y energía del medio del espectáculo con el ya conocido #TBT.