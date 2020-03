Eugenio Derbez recuerda a sus padres con una foto y un emotivo mensaje

El comediante, guionista, escritor, empresario, actor, productor y director de cine, teatro y televisión mexicano, Eugenio Derbez, recordó a sus padres. Eugenio Derbez compartió a través de Instagram una fotografía de sus papás tras años de su partida con emotivo mensaje con el que dejó claro que tuvo unos grandes padres y sobre todo que eran muy unidos.

“Ya son muchos años de su partida. Mis padres siempre fueron muy unidos... tan unidos, que coincidieron hasta en las fechas de sus cumpleaños. Mi madre nació un 8 y mi padre el 9 de marzo. Ellos siguen cumpliendo años en mi corazón y en estas fechas los celebro recordando todas las cosas buenas que me enseñaron. // In my heart, I keep celebrating their birthdays. Especially these days, I honor all the things that they taught me.”, fue el mensaje del productor ejecutivo de La Familia P. Luche.

El mensaje fue acompañado con una imagen de sus padres el señor Eugenio González y su madre Silvia Derbez. El mensaje junto con la imagen conmocionó a los milles de usuarios con los que cuenta el comediante e incluso los fanáticos de Eugenio manifestaron que la su hija menor, Aitana se parace a su madre Silvia Derbez.

“Aitana es igualita a tu mami”, “La niña se parece mucho a la abuelita”, “Vadhir se parece a tu papá y Aitana a tu mamá .... y tu combinación de los dos “, fueron algunos de los mensajes en la publicación.

Recientemente Eugenio Derbez manifestó que estaría dispuesto a pedirle perdón a la también actriz Victoria Ruffo, quien es la madre de su hijo José Eduardo, quien tiene 27 años.

"Las cosas fueron complicadas, puesto que no pude ver a su mi hijo José Eduardo durante varios años, algo que duele hasta en lo más profundo de mi ser", comentó Eugenio Derbez.

El actor actualmente es la pareja de la cantante y actriz Alessandra Rosaldo con la cual tiene una hija pequeña, Aitana Derbez, dando a conocer la noticia que iban a ser padres por primera vez (juntos) en el año 2014. Ellos se casaron el 7 de julio de 2012 en el Templo de Regina Coeli, en la Ciudad de México, tras seis años de noviazgo.