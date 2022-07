Eugenio Derbez reacciona a bailes de Victoria Ruffo en TikTok: "Ahora entiendes por qué me separé"

Una vez más Eugenio Derbez vuelve a generar polémica al hablar de su ex, Victoria Ruffo.En está ocasión, el actor y productor de cine abrió su corazón y reveló las razones por las que no ha podido perdonar a la estrella de televisión, quien es madre de su hijo José Eduardo, además reaccionó a los bailes de la queen de las telenovelas en TikTok.

Recientemente Eugenio Derbez estuvo como invitado en el programa "La Mesa Caliente" de Telemundo, en donde fue cuestionado por la conductora, Verónica Bastos, sobre cómo le parecían los bailes de Victoria Ruffo en Tiktok, plataforma en la que es toda una sensación. Fiel a su estilo y con el gran sentido del humor que lo caracteriza, el productor de la película No se Aceptan Devoluciones manifestó que esa fue una de las razones por las que se separó.

El actor empezó a reír luego de observar un video de un baile de su ex y su hijo José Eduardo Derbez por lo que de manera inmediata la presentadora comenzó a cuestionarlo, a lo que él le dijo: "Ahora entiendes por qué me separé. La vi bailar y dije óigame, no". Pero no fue todo, ya que Derbez aseguró que la conductora le acaba de hacer el día al mostrarle ese video.

“Me acabas de hacer el día, ya con esto tengo para reírme toda la tarde“, dijo entre risas. Por otro lado, el comediante descartó alguna reconciliación con la madre de su hijo Jose Eduardo, pues desde el enfrentamiento que tuvieron por la custodia del también actor, su relación se desgastó y que es imposible llegar a un acuerdo con la queen de las telenovelas.

El productor mexicano también reveló la razón por la que no puede entablar una buena realción con su ex, pues es muy difícil de perdonar que no lo dejara convivir con su hijo durante su infancia. "Es una buena pregunta. Mira, te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil de olvidarlo. No vi la infancia de mi hijo", explicó.

Eugenio Derbez también manifestó que fue muy doloroso enterarse por medio de terceros o incluso a través de la prensa lo que hacía José Eduardo durante su infancia. “Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudio karate en las revistas de chismes, y eso para mí resultó muy doloroso. Y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí toda la infancia de mi hijo…”, expresó.

Finalmente el comediante compartió que ahora su relación con José Eduardo es muy sana e incluso aseguró que el reality show que comparte le ha ayudado bastante, pues ha sido como una especie de terapia para ambos. “El tener que platicar y convivir y hablar de esas cosas de repente la cámara sí ayuda porque en la vida real cuando estamos juntos queremos pasárnosla bien y no tocamos esos temas, hablamos de cosas padres y de repente ahí ha sido como que ‘oigan hablen alguna cosa que tengan ahí atorada’ y la hablamos. Entonces ha funcionado bastante bien como terapia”, abundó.

