Eugenio Derbez no se deja y le responde a Emilio Azcárraga: "Yo soy el dueño de los personajes"

Luego de que el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, utilizara su Twitter para desmentir la versión de Eugenio Derbez sobre el veto de Televisa, el comediante no se dejó y a través de la misma red social le envió unos contundentes mensajes al empresario.

"Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista. Tu y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo", escribió el empresario. Sin embargo, Eugenio Derbez no se dejó y con humor también respondió.

El productor de No se Aceptan Devoluciones cuestionó al productor por qué exhibirlo de manera pública cuando tiene su número de télefono para aclarar la situación, haciendo énfasis en si no es un directivo normal como él lo señaló en su tuit al decirle que no era un cuate normal.

"Neta @eazcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú 'pregúúúntame' a mí, caon. Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? ¡Ya nos exhibiste! ¿Por qué no eres un directivo normal?", tuiteó Eugenio Derbez. Pero no fue todo, ya que el esposo de Alessandra Rosaldo también contestó sobre las imágnes que puso respecto a la entrevista que le hizo Paola Rojas, pues el veto llegó después.

"Mira, como diría el Lonje Moco: 'te voy a contar la verdadera y horrible historia de la entrevista con Paola Rojas ¡fue horrible, fue horrible!. ¿Por qué razón después del 30 de marzo, me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota en Televisa en donde hablen de mí, o del Óscar, o de mi nueva película?", escribió Derbez.

A si mismo, el actor que inició su carrera en Televisa pidió al directivo demostrar a Televisa Espectáculos si realmente fueron a cubrir el estreno de su película The Valet. "Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestre que SÍ VINIERON a cubrir el estreno de mi película The Valet, que a partir de hoy ya está disponible en Star+, ¡no te la pierdas! ¡Óigame no! ¡Mejor Paty Chapoy me recibió en su programa!".

En cuanto a quién tiene los derechos de los personajes de La Familia P. Luche, Eugenio Derbez aseguró que él era el dueño y le pidió al directivo informarse bien. "Yo sé que te va a sonar "horrible, horrible", pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto, Televisa solamente del nombre. ¡Perdón amigo!", expresó el productor mexicano.

Por otro lado, Eugenio Derbez externó que ya firmó contrato con VIX , servicio que pertenece a Televisa Univision, por lo que estarán trabajando en la misma empresa así que le pidió que le cortara a sus declaraciones y se mostró más que abierto para entablar una conversación con el presidente de Televisa para solucionar sus diferencias.

"¡Te tengo una buena noticia mi querido Emilio! ya estamos trabajando en la misma empresa y chutando para el mismo lado, así que '¡ya córtale mi chavo!'. ¡Te quiero muchísimo, espero verte pronto y platicarte bien cómo están las cosas!", finalizó Eugenio Derbez.



