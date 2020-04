Eugenio Derbez no PERDONA a Victoria Ruffo y REVELA porque su odio

La polémica entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo parece nunca terminar, pues fue el actor y productor de cine quien "prendió la mecha", al ser cuestionado sobre la mala relación que lleva con la protagonista de La Madrastra. Fue durante una entrevista para el programa Despierta América que Eugenio Derbez indicó la razón por la que no perdona a Victoria Ruffo.

Pese a que ya han pasado bastantes años desde que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo sostuvieron una relación y procrearon a su hijo José Eduardo Derbez, su relación va de mal en peor pues constantemente se ven envueltos en polémicas y dimes y diretes. Durante la entrevista a Despierta América, el productor de cine sorprendió con sus declaraciones, pues aseguró que él esta dispuesto a perdonar a Victoria pese a que le quitó lo más preciado, convivir con su hijo.

Lee también: José Eduardo Derbez defiende a Victoria Ruffo; no le dijo idiota a Eugenio

"Yo siempre estoy abierto a reconciliarme. Lo que siempre me ha tenido muy dolido es el no haber podido crecer a mi hijo; que me hayan quitado la patria potestad y que me hayan puesto una orden de restricción, es algo que lo lleva uno tatudao", indicó.

Derbez dejó claro que, pese a los problemas que ha tenido con la actriz, él esta abierto a la reconciliación por el bien del hijo que tienen en común, lamentando no haber estado en los mejores momentos de José Eduardo.

: "Es muy difícil, es como si de repente te meten a la cárcel y dejas de ver a tus hijos por culpa de algo que no cometiste y eso es algo que me ha costado mucho soltarlo. Ya sé que me hace daño, que no debo de hacerlo, pero me perdí de ver crecer a mi hijo"., señaló.

Hace un par de horas el productor de No se Aceptan Devoluciones compartió una fotografía de su hijo José Eduardo junto a Victoria Ruffo por lo que los fans rápidamente comentaron que el actor aún no olvidaba a Victoria.

"El pequeño Armando Hoyos sacándole un seno a la maestra", escribió Derbez en el post de Instagram, donde Victoria se muestra disfrazada de maestra, evaluando a José Eduardo o a 'Armando Hoyos', escribió Eugenio. Como era de esperarse la publicación causó mucha polémica, pues muchos de los fans de Eugenio Derbez señalaron que el actor aún no ha podido olvidar a Victoria Ruffo.

"Eugeniooooo tú no olvidas a esa maestra verdad!!! Jajajjaja la tienes muy presente siempre", "Ya ves y luego te van a mandar una mentada", "“Cuando Victoria Ruffo podía compartir el mismo lugar contigo Jajajaja”, “Tan hermosa que es @victoriaruffo verdad@ederbez te gusta subir fotos de ella en tu IG”, "Tú lo que querías era enseñar la foto que guardas de tu ex", fueron algunos de los comentarios en la publicación.