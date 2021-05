Eugenio Derbez confiesa que jamás hablará con Victoria Ruffo ni aunque se muera José Eduardo

A escasos días de que se estrene la segunda temporada de “De Viaje con los Derbez” por Amazon Prime Video, Eugenio Derbez causó polémica tras comparti el tráiler del reality show, donde dejó entrever, que pesé a que hace bastantes años su matrimonio con Victoria Ruffo terminó jamás tendrán una relación cordial, pues ni aunque José Eduardo Derbez muera él le dirigirá la palabra.

En el adelantó de la segunda temporada de De Viaje con los Derbez, reality show que está integrado por el productor mexicano, su esposa, Alessandra Rosaldo y sus hijos, Aitana, Aislinn, José Eduardo, Aislinn y Vadhir Derbez, fue que Eugenio Derbez reveló jamás intercambiría palabras con la estrella de telenovelas.

Y aunque los famosos manifestaron que estaban muy felices por su reencuentro, pues debido a la pandemia estaban un poco distanciados, aseguraron que estaban muy nerviosos por ser la primera vez que acampan juntos, sin embargo, el momento más polémico fue cuando José Eduardo le pide a su padre llamar a Victoria Ruffo si le pasa algo.

Y es que el joven aparece en el video lanzarse al vacío, pero antes de aventarse del paracaídas le pide a Eugenio Derbez comunicarse con su madre por si algo falla y muere. “Papá, si me muero, ahí le hablas a mi mamá”, le dice José Eduardo al productor mientras que él le responde rápidamente. “Ni así le voy a hablar”.

Y aunque para muchos las palabras de Eugenio Derbez fue muy divertido, Victoria Ruffo no ha dado su opinión. “Ayyy si me muero le avisas a mi mamá yo no le boy avisar ayy Eugenio”, “ Lo dijo porque estaria en problema con Victoria, si algo le pasa a su hijo, uno como madre se precupa y no importa la edad que tenga, me imagino a Victoria Dios mio ella es una buena actriz”, son algunos de los comentarios en la publicación de Derbez.