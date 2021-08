Eugenio Derbez asegura que ayudó a Sammy Pérez más que su propia familia

Luego de que muchos usuarios de las redes sociales se pregunatran ¿dónde estaba Eugenio Derbez?, tras el delicado estado de salud por el que estaba pasado Sammy Pérez y de la gran suma de dinero que el comediante debía al hospital donde estaba internado, el productor mexicano aseguró que tiene la conciencia tranquila, pues ayudó a su gran amigo mpas que su propia familia.

Más allá de las diversas críticas que ha recibido Eugenio Derbez, supuestamente por darle la espalda a Sammy Pérez cuando más lo necesitaba, el comediante dejó claro que, pese a la distancia siempre estuvo ahí para el comediante. Fue durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, que el esposo de Alessandra Rosaldo tuvo un encuentro con medios de comunicación donde confesó estar tranquilo porque ayudó a su amigo hasta el último día.

“Un gran amigo, y ya qué les puedo decir, estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él, su familia se los podrá decir, yo mismo les pedí que no había necesidad de decirlo a la prensa, pero lo ayudé hasta el último día más que su propia familia.

El productor de No se aceptan devoluciones aseguró que siempre estuvo con Sammy Pérez, no físicamente pero si por télefono y al pendiente de su salud desde antes de que falleciera. Afortunadamente la deuda del hospital fue pagada por amigos del fallecido comediante, familiares, seguidores y por Eugenio Derbez.

"Estuve con él, bueno físicamente no porque no podía, pero estuve por teléfono en todo el proceso del hospital, de recoger el cuerpo, de la cremación, todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino”, manifestó durante la entrevista con algunos medios de comunicación.

Por otro lado, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre el paradero de la novia de Sammy Pérez, Zuleika Garza, quien el comediante había conocido en el 2020 y con quien tenía planes de casarse. “La supuesta novia lo internó y lo abandonó y luego ya cuando vio que había que pagar se desapareció, no sabemos dónde está, pero se desapareció efectivamente”, dijo Derbez.

Cabe señalar que la declaración del productor mexicano viene después de que el ex mánager de Sammy contara que no sabía dónde estaba Garza, pues hasta lo había bloqueado de sus redes sociales, y ha quien tachó de interesada. “Se hicieron novios creo que un jueves o un miércoles y el sábado ya se iban a casar por el civil. Luego, la chica esta, creo que me bloqueó porque ya no tuve contacto con él”, expresó Gabriel Suárez durante una entrevista al programa De Primera Mano.

Además de indicar que Zuleika Garza se dedicaba a otro tipo de vida. “Yo hasta donde sé, pues bueno, por la persona que me la presentó, creo que es edecán o modelo, creo que eso. Yo por ahí me enteré que es de otro tipo de vida, pues ustedes chequen, ¿conoce a Sammy un día y para el sábado ya se van a casar?”, comentó durante la entrevista.

