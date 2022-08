Eugenia Cauduro deja con la boca abierta al mostrar su impactante cambio tras bajar 18 kilos de peso

La famosa estrella de novelas de Televisa, tales como, "Abismo de Pasión", "Amor dividido" o "El precio de tu amor", Eugenia Cauduro dejó con la boca abierta a muchos de sus seguidores de las redes sociales tras presumir que había bajado 18 kilos, luego de una larga lucha contra la báscula. Sin embargo, la actriz no ha logrado por completo el objetivo y busca tener el cuerpo ideal.

Fue a través de su perfil de Instagram que Eugenia Cauduro sorprendió a sus miles de seguidores con su radical cambio físico tras bajar 18 kilos. Durante una reciente entrevista con el canal TlNovelas la actriz reveló la razón por la que subió tanto de peso.La famosa confesó que durante más de 10 años sufrió una terrible depresión debido a que se separó de su esposo, tiempo en el que la reconocida artista prefirió mostrarse con un perfil bajo, sin llamar mucho la atención y dedicarse por completo a su vida en familia.

"Me separo embarazada, cuando me doy cuenta de esto estaba embarazada de Luciana y fue la gran depresión que me llevó a subir más de 33 kilos, mi ilusión de vida era hacer una familia, soy pro familia, soy muy hogareña, me veía envejeciendo con el padre de mis hijos", mencionó la artista que ahora busca tener un cuerpo ideal.

La también modelo señaló que su sueño era verse envejeciendo con su esposo, sin embargo, el destino le hizo una mala jugada. "Ese sueño que era el sueño de mi vida, cuando lo ves que se está desdibujando y cayendo en pedazos fue muy difícil, encontré en la comida una gran aliada".

Cauduro aseguró que fue uno de sus hijos quien la hizo reflexionar y salir de la depresión en la que estaba hundida. "[Mis hijos] empiezan a darse cuenta de que mamá tiene un problema, un día le pregunto a Patricio: '¿Oye, amor, eres feliz?', me dice: 'Sí, má, bueno, me faltaría una cosa para ser feliz'; eso me confrontó muy fuerte, la respuesta de mi hijo fue 'Tener una mamá delgada', madr**s, fue un madrazo. Fue un madrazo que mi hijo me diga: 'Lo que me hace falta para ser feliz es tener una mamá delgada', dejé mi hamburguesa", señaló.

Después de haber pasado por dicho golpe de la vida, la perspectiva de Eugenia Cauduro cambió por completo y afectó en primer lugar su aspecto físico, sin embargo, la también modelo decidió dar vuelta a la página de tan desagradable momento, y para demostrarlo se dejó ver en divertida imagen en Instagram en la que refleja su excelente estado físico y mental.

Eugenia decidió salir un poco de la rutina y optó por pararse frente a su espejo cargada de energía enviando un saludo popular y con un estilo casual conformado por una blusa suelta y unos jeans que hacen evidente la transformación de su figura, momento que quiso compartir, pues su familia y amigos siempre la han apoyado ante cualquier situación.

“¡Me veo bien, me siento bien! 18 kilos menos. Sólo por hoy. Poco a poco se llega lejos…”, frase que escribió junto a la imagen en la que luce con 18 kilos menos.

No faltaron los mensajes de amigos del medio del espectáculo, los cuales venían cargados de felicitaciones, admiración a su esfuerzo y belleza, tal es el caso de la guapa Luz Elena González quien sorprendida redactó frases como "“Woow. Hermosa siempre. Felicidades sobre todo por esa bella sonrisa”, entre otras anotaciones al respecto.

Aunque hasta el momento no ha entrado en detalles al respecto de su plan alimenticio o rutina de ejercicios que esté llevando a cabo para logar sus objetivos, demuestra su plenitud y sentimientos actuales, y no es para menos ya que cabe destacar que ha obtenido gran estabilidad profesional al regresar a la actuación en el melodrama "Amor dividido", misma que se llevó el reconocimiento de los televidentes.

“Me enfoqué en mis dos hijos, pero se me olvidó Eugenia. Eugenia dejó de existir, fuerte, juguetona y cariñosa y amorosa y leyendo y leyendo cómo ser mamá… Yo siempre quise ser mamá toda mi vida… Los primeros 10 años de la vida de mis hijos, yo no existía para mí…” expresó sinceramente Eugenia a Mara Patricia Castañeda.

