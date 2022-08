Eugenia Cauduro recupera su figura, bajó 18 kilos y se muestra orgullosa de cómo luce ahora

Luego de varios años de luchar contra el sobrepeso, la actriz mexicana Eugenia Cauduro se siente orgullosa de ver cómo luce ahora después de haber perdido 18 kilos.

Por mucho tiempo la actriz de telenovelas de Televisa recibió cientos de críticas por haber subido de peso, y aunque en muchas ocasiones la famosa señaló que no tenía ninguna prisa por recuperar su figura, pues se aceptaba tal y como era, por lo que ahora sorprendió en redes sociales al lucir más delgada y con 18 kilos menos.

"Mi imperfección me ha dado la trayectoria perfecta, la oportunidad de interpretar personajes de gordita y no los habría podido hacer si siempre tuviera el físico de una modelo", dijo Eugenia Cauduro hace unos meses durante una entrevista a El Universal. Sin embargo, fue a través de Instagram que Eugenia Cauduro compartió en su perfil de Instagram una fotografía en blanco en negro en donde aparece frente al espejo y luciendo unos ajustados pantalones y una blusa holgada; look que combinó con un bolso y unos lentes de sol; en dicha imagen se nota que la actriz ya recuperó la perfecta figura que tenía hace algunos años.

“¡Me veo bien, me siento bien! ¡18 k menos ! ", escribió la actriz de la telenovela Niña Amada Mía junto a la fotografía en la que se muestra orgullosa por haber bajado hasta el momento 18 kilos. Los halagos no se hicieron esperar y la caja de comentarios se llenó rápidamente.

"Fantástica", " todo se puede con amor propio!!! “Siempre primero yo “ y los nuestros tienen los beneficios de nuestra buen sentir cuando logramos algo"," Mi Bella pero que fabuloso!.. Lo mejor es que te sientas bien!", "Siempre bella !!!!, elegante con clase !!! "Felicidades ", "La más deslumbrante siempre!", "Súper que bien te ves!!!! Dinos cómo?????e ves guapísima queen", "Eres una de las mujeres más hermosas del mundo", fueron algunos de los piropos que la famosa recibió.

Cabe mencionar que hace unos meses Eugenia Cauduro confesó que tras su divorcio con Enrique Morán, en el 2006 entró en una depresión que la hizo ganar 30 kilos, y aunque ya habia intentado bajar de peso en el 2018, la pandemia la hizo cambiar de estilo de vida, según reveló hace unos meses la también modelo.

La artista reveló recientemente que durante todos estos años vivió muy estresada al no poder recuperar la figura que tuvo hace unos años, sin embargo se aceptaba. “Viví muy estresada muchos años por tener un cuerpo perfecto, que lo tuve años, o sea, yo valgo por lo que soy”, expresó.

