Estuvo a punto de dejar todo Silvia Pinal por un hombre, su primer amor

El nombre de Silvia Pinal pudo no haber trascendido como lo es en la actualidad de haber elejido a su primer amor, pues pensó muy joven en dejarlo todo por un hombre, ¿de quién se trata?

Uno de los nombres que está escrito con letras de oro en el firmamento del cine mexicano es el de doña Silvia Pinal, pues su trayectoria la avala, sin embargo, eso pudo no haber ocurrido de haber elegido al hombre que considera su verdadero primer amor.

Se trata de Arturo Córdova, actor de cine de la época de oro mexicana, por el que estuvo a punto de dejar todo, su carrera, amigos, familias e incluso su país, con tal de perseguir a su primer amor.

En muchas entrevitas, Silvia Pinal ha revelado que estuvo muy enamordo de Arturo Códova, aunque también fue el culpable de que lo bloqueara para muchos proyectos artísticos donde la actriz mexican quería figurar.

Aunque al principio el gran actor yucateco no la quería pues buscaba actrices de renombre, el agente de Silvia Pinal, quien en aque entonces la actriz solo contaba con 23 años de edad, le consiguió una entrevista con Códova para poder probar que era la indicada.

“Me vio, y como que al verme le sorprendió, porque el decía que yo era una muchacha muy lela y muy no sé qué, y cuando me vio con el vestido y con la blusa pegada y el pelo todo alborotado, ya como me miró y dijo pues ya puede que funcione, y finalmente me quedé con el papel”, comentó la figura del cine de oro mexicano en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Fue durante el rodaje de ‘Un extraño en la escalera’, en donde el amor entre ambos actores surgió, pue Arturo Córdova se dio cuenta que Silvia Pinal no era la mujer lela que creía, sino toda femme fatal.

“Se volcó en ayudarme, ya despué se enamoró de mí, y yo me enamoré de él, y pues fuimos novios una temporada”, confesó la ‘Diva del cine mexicano’, quien agregó que no fue una relación muy larga pero sí muy intensa.

Sin embargo, pese al enamoramiento tan fuerte que hubo, la relación no prosperó, y ambos siguieron su camino, incluso llegarón a trabajar juntos más adelante cuando Silvia Pinal ya era más famosa.

Posteriormente aparecerían otros hombres en su vida, como Emilio Azcárraga Milmo ‘El Tigre’, con el que tuvo una relación de 4 años, y que en aquelmomento apenas estaba consolidándose en radio y televisión, y del que se dice, su familia no aprobaba su noviazgo con la actriz mexicana por ser madre soltera.