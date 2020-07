Estrenos y lanzamientos de esta semana: Beyoncé, Alanis Morissette y Emmy noms

The Associated Press (la prensa asociada), trabajó en una recopilación de los productos más nuevos en películas, música y televisión sobre lo que está llegando a millones de televidentes, así como usuarios de servicios de transmisión y las plataformas de música esta semana.

Entre los estrenos y lanzamientos, favoritos de chicos y grandes que ocupan parte importante del espacio comunicativo y de entretenimiento, se destacan los siguientes títulos:

PELÍCULAS

- "Black Is King" : escrito, dirigido y producido por Beyoncé, el "álbum visual" de la estrella del pop llega el viernes a Disney +. Dado que la última vez que Beyoncé hizo algo similar, creó la deslumbrante película "Lemonade", "Black Is King", como la mayoría de las cosas que involucran a Beyoncé, es un evento importante.

Esta, una fantasía que celebra la identidad negra, es una pieza complementaria del álbum curado por Beyoncé del año pasado "The Lion King: The Gift". Ella lo describió como "una historia de cómo las personas que quedaron más rotas tienen un don extraordinario y un futuro resuelto".

- "Stockton on My Mind" : el documental de Mark Levin, que se estrena el martes en HBO, narra el viaje de Michael Tubbs, quien se convirtió en el alcalde más joven de una gran ciudad estadounidense a la edad de 26 años y el primer alcalde afroamericano de su ciudad natal, Stockton, California.

Tubbs ha ayudado a convertir a la comunidad de clase trabajadora de bajos ingresos en el centro de California en una incubadora de nuevas ideas para combatir el racismo institucionalizado, la violencia armada y las dificultades económicas.

- "The Fight" : el documental de Elyse Steinberg, Josh Kriegman y Eli Despres, galardonado por el cine de impacto social en el Festival de Cine de Sundance de este año, sigue el trabajo de la American Civil Liberties Union durante la presidencia de Donald Trump. Es una batalla de múltiples frentes que, en esta fascinante cuenta, abarca los conflictos sobre inmigración, aborto y derechos de voto.

Como los directores mostraron en el documental de Weiner 2016 de Wecr, extremadamente entretenido y entretenido, tienen talento para la realización de películas de política en acción. Aquí, se centran en cuatro abogados incansables de ACLU. Magnolia Pictures lanza "The Fight" a pedido el viernes.

- AP Guionista de cine Jake Coyle

MÚSICA

Para eso están los nuevos amigos: el ícono musical Burt Bacharach y el productor de Kacey Musgraves, Daniel Tashian, se han unido para lanzar un nuevo EP de cinco canciones. "Blue Umbrella", que salió el viernes, fue grabado en Nashville y presenta a Bacharach en piano y a Tashian en voz. Tashian ha trabajado con un puñado de actos de música country, pero es mejor conocido por su magia en el épico álbum de 2018 de Musgraves, "Golden Hour", que le valió su primer par de Grammys.

Bacharach, seis veces ganador del Grammy y tres veces ganador del Oscar, es uno de los compositores más venerados de la música, conocido por temas como "Eso es lo que son los amigos", "(Anhelan estar) cerca de ti" y "El tema de Arthur (Lo mejor que puedes hacer) ", entre otros. "Blue Umbrella" es el primer álbum de Bacharach en 15 años.

—La potencia de R&B Brandy está lanzando su primer álbum independiente. "B7", su séptimo lanzamiento de estudio, saldrá el viernes y es el primer álbum del ganador del Grammy en ocho años. Presenta colaboraciones con Chance the Rapper, Daniel Caesar y su hija Sy'rai, que canta en "High Heels" y realiza la voz de fondo en el single "Baby Mama".

Sy'rai también coescribió ambas pistas. Brandy participó en la escritura de las 15 canciones en "B7" con ayudantes como Darhyl Camper Jr. (HER), Kim "Kaydence" Krysiuk (Ariana Grande), Akil "Fresh" King (Beyoncé) y otros.

—Ha sido un año muy ocupado para el rockero ganador del Grammy Alanis Morissette: celebró el 25 aniversario de su innovador álbum "Jagged Little Pill", y una versión musical del disco debutó en Broadway en diciembre. También ha estado trabajando duro en el estudio para hacer "Such Pretty Forks in the Road", su noveno álbum que se lanzará el viernes.

Es su primer álbum nuevo en ocho años y se suponía que originalmente se lanzaría en abril, pero fue empujado hacia atrás debido a la pandemia de coronavirus. Morissette también tenía una gira de aniversario planeada para su álbum de 1995, pero también fue descartada debido a COVID-19.

- Editor de música AP Mesfin Fekadu

TELEVISIÓN

—Los Emmy, los premios que honran a los mejores de la televisión, darán a conocer la cosecha de nominados de este año el martes, pero en línea y no en la televisión. La ceremonia de anuncio habitual en la academia de televisión en Los Ángeles se canceló debido al coronavirus, con Leslie Jones en su lugar organizando un evento virtual en Emmys.com .

Nadie sabrá cómo se desarrollará la ceremonia del 20 de septiembre en ABC, pero sabemos que Jimmy Kimmel será el anfitrión. En cuanto a los contendientes, con los ganadores del año pasado "Game of Thrones" y "Fleabag" habiendo salido a la carretera, hay espacio para caras nuevas, incluidas las comedias "Ramy" e "Insecure".

- Escritora de televisión AP Lynn Elber

Con información de AP Guionista de cine Jake Coyle / Editor de música AP Mesfin Fekadu / Escritora de televisión AP Lynn Elber / Agencia AP

