Estrenan "Como Te Quiero Yo A Ti", nuevo sencillo de Selena Quintanilla

La familia de compositores y artistas, de la cantante Selena Quintanilla, considerada la reina del "Tex-Mex" que fue asesinada en 1995, estrenaron este viernes el sencillo "Como Te Quiero Yo A Ti", un adelanto del que será el próximo disco de la cantante "MOONCHILD Mixes" y que se publicará bajo el sello Warner Music Latina.

"Es un sencillo con el cual queda demostrado que la energía y el carisma de Selena continúa vigente y conectando con las nuevas generaciones", señaló la discográfica en un comunicado.

"Como Te Quiero Yo A Ti" es una composición de Ricky Vela, quien fue integrante de la banda original de Selena y Los Dinos, y entre cuyos créditos figura "No Me Queda Más", éxito que hasta la fecha es uno de los más escuchados de la reina del "Tex-Mex".

El futuro álbum del que forma parte este sencillo se basa en antiguas grabaciones de la cantante, hechas cuando tenía entre 13 y 16 años de edad, a las que se le alteró la voz de forma digital para que sonara como una mujer de unos 23 años, según explicó su hermano AB Quintanilla III, productor del disco y uno de los gestores del legado de la cantante.

"Estoy muy emocionado con el nuevo álbum de Selena. Siento que le da a los fans la oportunidad de escuchar sus humildes comienzos, que fueron grabados originalmente en vinilo y ahora remezclados con un sonido fresco", expresó en la nota AB Quintanilla.

"Las leyendas nunca mueren... Siguen viviendo, y en el caso de Selena... A través de su música", dijo Suzette Quintanilla, hermana de la cantante, con motivo de la publicación de "MOONCHILD Mixes", que saldrá a la venta el próximo 26 de agosto.

Casi tres décadas después de que fuera asesinada con un disparo por la presidenta de su club de fans y gestora de sus tiendas de ropa, Yolanda Saldívar, la música de Selena Quintanilla sigue vigente, ello debido a la labor de sus familiares que gestionan el legado de la cantante.

"27 años después sigue siendo número 1 en Apple iTunes, número 1 en las listas. Sigue rompiendo récords en Billboard, ¿sabes lo que te digo?, todavía gana premios. Obviamente, a través de su duro trabajo y de que nosotros seguimos asegurando que sus sueños se sigan cumpliendo", explicó AB Quintanilla en una reciente entrevista con Efe. EFE

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Miami, EE.UU. / Fotografía Instagram Selena Quintanilla

