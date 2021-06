Estrena Chiquis Rivera encantos delanteros y genera acalorado debate

Desde hace unas semanas Chiquis Rivera reveló que de nueva cuenta pasaría por el quirófano, luego de que se filtrara una fotografía en la que aparece junto a un doctor, ´por lo que la hija de Jenni Rivera desmintió a través de sus redes sociales que se haría una liposucción, si no que se haría unos arreglitos en sus bubis.

Y como lo prometido es deuda, fue que esté martes la cantante del regional mexicano compartió que ya se había sometido al proceso estético y mostró el antes y después de sus nenas, situación que abrió un debate en las redes sociales.

Fue a través de sus historias de Instagram que Chiquis Rivera compartió dos fotografías, una antes de someterse a la intervención y otra después del proceso. Y aunque muchos aplaudieron que la famosa opte por hacerse estos arreglitos para lucir siempre bella, hubo otros que se le fueron a la yugular y la cuestionaron sobre su talento.

"¿Y el talento? ¿También lo podrá trabajar con el cirujano?", "Muy bien por ella se mirará más delgada con implantes más chicos.:. Las que critican es porque en el fondo quieren tener el.... para hacer lo mismo... ..", son solo algunos de los cometarios que circulan en las redes sociales.

A diferencia de muchas famosas, Chiquis Rivera se ha caracterizado por ser una de las celebridades muy abiertas y que no oculta “los arreeglitos” que se hace, por lo que en una ocasión dejó en claro que ella hace lo que quiere con su cuerpo.

Así luce Chiquis Rivera después de la cirugía estética.

"Me hago bótox, les enseño. Me pongo extensiones, les enseño. Me pongo extensiones en las pestañas, les digo. Hago lo que quiero. Es mi cuerpo", dijo la hija mayor de Jenni Rivera, en una ocasión cuando fue cuestionada sobre los retoques que se hace.

Chiquis Rivera no sale de una polémica cuando ya entra a otra, pues recordemos que hace unos días estuvo en el ojo del huracán luego de presumir su voluminosa retaguardia en un bikini blanco con el que promocionó uno de sus productos. Mientras lamenta ser una de las mujeres que sufre de celulitis, la famosa realiza tremendos movimientos con su retaguardia, video que la puso en medio de un debate en las redes sociales.