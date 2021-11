"Estoy encabronado": Papá de Octavio Ocaña revela que le tomaron foto a su hijo en la morgue

Tras la manifestación que se llevó a cabo el día de ayer (07 noviembre) del Zócalo al Monumento a la Revolución para pedir justicia por la muerte de Octavio Ocaña, hace unas horas se comenzó a viralizar una supuesta fotografía del actor desnudo desde el interior de la morgue.

Fue durante la marcha pacífica para exigir justicia por la muerte de 'Benito Rivers' de Vecinos, que el padre del actor reveló que los empleados de la morgue a la que su hijo había sido llevado le tomaron una fotografía desnudo , dicha imagen que ya circula en las redes sociales, manifestando que eso no es tener madre.

“Le tomaron una foto desnudo en la morgue y lo subieron. Eso es no tener madre, estoy enc***”.Eso es denigrante”, expresó visiblemente molesto por la acción de los empleados de la morgue, asegurando que también ejercerá acciones legales en contra de ellos por faltarle el respeto a Octavio Ocaña.

Cabe mencionar que durante la marcha el padre del actor a agradeció a todas las personas que estuvieron ahú y aseguró que la manifestación no sólo era por su hijo si no por todos los que han pasado una injusticia. “Esta es una marcha pacífica para levantar la voz por la injusticia que ha pasado. Esto no es para Octavio Ocaña, esto es para todos los padres que han perdido un hijo. Gracias, les agradezco mucho”, expresó.

Octavio Pérez aseguró que no se quedará con los brazos cruzados y seguirá exigiendo justicia por lo que sucedió el pasado 29 de octubre en donde su hijo perdió la vida.

Respecto a la ayuda que recibirá del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el papá del actor de Vecinos indicó que su enojo no es con AMLO, sino con los policías que participaron en la persecución de su hijo en la que perdió la vida. "Estoy encabronado, pero con los policías; con Andrés, yo voté por él, es tabasqueño, lo amamos, lo adoro. Él va a tomar cartas en el asunto, él habló en la mañanera que sí nos iba a apoyar", dijo Octavio Pérez.

El actor Octavio Ocaña murió el pasado viernes 29 de octubre en Atizapán de Zaragoza, luego de que se llevará a cabo una persecución que terminó cuando el artista chocó su vehículo en la Autopista Chamapa - Lechería.

