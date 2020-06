Estos actores podrían interpretar a Karla Panini, Karla Luna y Américo en la serie

Luego de que se reviviera la polémica que involucra a Karla Panini, Américo Garza y la fallecida comediante Karla Luna, mucho se ha especulado que se realizarán dos series; una hecha por la familia Luna y otra por Garza, de quien se dijo que es dueño del nombre de Las Lavanderas, durante el programa de Multimedios '¡Qué Escándala!' se dijo los nombres de los posibles actores de Televisa que interpretarán a la polémica pareja y a La Comare Morena.

Tras las especulaciones de las posibles series ha trascendido los nombres de los actores que darían vida a estos personajes, Karla Panini, Karla Luna y Américo Garza. Fue durante el programa '¡Qué Escándala!' que el periodista y conductor, Miguel Díaz abordó el tema de Las Lavanderas y señaló que la cadena Telemundo se encuentra preparando la historia basada en la controversial 'traición', tema que por años ha mantenido en el ojo del huracán a Panini y Garza.

El periodista aseguró que el proyecto ya se "cocina" por lo que escuchó que esta historia se llevará a la pantalla chica y que la televisora ya está en busca de los actores que podrían encajar en el perfil de cada uno. Entre las propuestas para dar vida a Karla Panini se encuentra la actriz Altair Jarabo; para interpretar a Karla Luna sale a relucir el nombre de Alejandra Espinoza, exreina de belleza, modelo y actual conductora de Univision. Y en el caso de Américo Garza suena el nombre de Arturo Carmona.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado por lo que el periodista decidió contactar al actor Arturo Carmona y cuestioanrlo sobre si es verdad que interpretará a Américo Garza por lo que respondió: " Fíjate que ahorita solamente he escuchado rumores a través de los medios de comunicación y de los fans, y de la gente que me ha hecho saber que hay un rumor de que me quieren invitar. A mí no me ha llegado ninguna invitación", dijo Arturo.

Aunque no es nada oficial, Carmona no descartó la posibilidad de participar en está serie, sin embargo, señaló que si le llegaba la propuesta tendría que valorar cómo estaría escrito.

"Tendría que valorar muy bien cómo estaría esto escrito, sí tendría que estudiar muy bien la posibilidad de hacerlo, si se me llega a hacer la invitación, pero hasta ahorita han sido puros rumores", señaló.

