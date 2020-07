Esto sucedió la noche que murió la hija de Silvia Pinal

Viridiana Alatriste, hija de la primera actriz Silvia Pinal, murió en un trágico accidente automovilistíco un 25 de octubre pero de 1982. La ausencia de Viridiana, no solo dejó una gran pena a la icónica actriz de la Época de Oro del cine mexicano y a su demás familia sino que dejó un gran vacío en el mundo del espectáculo y en su entonces novio, el primer actor, Jaime Garza.

Jaime Garza fue la última pareja de la joven actriz de 19 años que desafortunadamente murió tras perder el control de su vehículo y caer en un barranco. "Venía bajando y como no tenía acotamiento se siguió de frente y voló. A la hora que ella voló parece que con el brinco del coche se pegó en la sien y ahí se mató, es lo que aparentemente sucedió, y ya cuando cayó, salió por la ventana y el coche le cayó encima", señaló Sylvia Pasquel, hermana de Viridiana durante una entrevista.

Recientemente y después de tantos años de la muerte de la actriz, Garza ofreció una entrevista al programa Venga La Alegría en donde desmintió algunas versiones que rodean la muerte de su fallecida ex novia, pues mucho se especuló que Viridiana Alatriste iba ebria cuando sufrió el accidente, sin embargo, Garza dejó claro que la joven no bebió pero si mostró una actitud muy rara.

“Esa noche hicimos una reunión en un departamentito porque era una pausa de temporada de Viridiana de una obra de teatro que estaba haciendo (Tartufo)”, contó el actor al programa Venga La Alegría. Sin embargo, Garza comentó que en un momento, Viridiana le dijo que corriera a todos los invitados. “De repente Viridiana me dice: ‘Oye, córrelos, quiero que se vayan, quiero estar sola'. Y le digo: ‘Viri, pero ¿cómo les voy a decir si tú los invitaste, son parte de tu compañía, de tus amistades?”.

Momentos después, Viridiana salió del departamento abandonando la reunión. La joven tomó su Volkswagen Atlantic y se marchó. Jaime ya no supo nada de su novia hasta el día siguiente. En la mañana me llegan a tocar, estaba yo dormido: 'Se acaba de matar Viridiana', fue terrible, no encuentras la explicación, la justificación, dijeras tú iba mal, tomada, no, nada, iba normal”, destacó.

La muerte de Alatriste dejó un gran vacío en Silvia Pinal y su familia. "No es una cosa que olvides, siempre está contigo, siempres estás recordando y afortunadamente tengo recuerdos buenos, hubiera sido terrible no tenerlo", señaló al primera actriz.Por su parte, Alejandra Guzmán ha manifestado en repetidas ocasiones, “Fue el primer gran golpe en mi vida. Es doloroso hasta ahora, uno no comprende la muerte. Uno no logra entender por qué la gente se va, pero sé que algún día la voy a volver a ver. Fue algo que marcó mi vida para siempre y desde entonces probé drogas, fui rebelde y diferente”, reconoció la intérprete de Eternamente bella.

