Esto les dirá Américo a hijas de su amor por Karla Panini

Américo Garza ya está preparado para cuando sus hijas, fruto de su relación con la fallecida comediante Karla Luna, le pregunten sobre cómo inició su relación con la mejor amiga y compañera de trabajo de su madre. Para dejar algunos puntos que no tocaron durante la entrevista con el perodista Gustavo Adolfo Infante, la polémica pareja, Américo Garza y Karla Panini fue entrevistada por el también conductor del programa Primera Mano, Michelle Rubalcava.

Luego de que la entrevista de Gustavo Adolfo Infante, supuestamente, no cumpliera con las expectativas y que se hiciera al modo de la polémica pareja, el programa decidió entrevistar a Garza y Panini para aclarar algunos puntos que pasaron desapercibidos por el periodista, y fue el conductor Michelle Rubalcava, quien en una entrevista sorprendió al darle con todo a la pareja.

Pese a que la entrevista fue corta, Michelle Rubalcava, retomó algunos puntos de la entrevista de Gustavo Adolfo, y se les fue directo a la yugular, motivo por el que, tanto Panini como Garza se mostraron muy distintos a como lo hicieron con Infante, ya que se olvidaron de toda la tranquilidad con la que respondieron en la primera entrevista.

Una de las preguntas de Rubalcava, fue por qué matuvo en secreto tanto tiempo su relación con Karla Panini, si ya Karla Luna sabía, a lo que Américo respondió:

"Hay cosas que no puedo decir, ni quise contradecir en ese momento por varias situaciones personales, no tanto mías, de parte de la mamá de mis hijas. No quería causarle daños a mis hijas en un futuro. Ahorita está pasando sin necesidad de yo haberlo hecho antes por causa de su misma familia, se supone que quieren ayudar y lo que realmente es una afectación".

Otra de las inquietantes preguntas fue:

¿Y no crees que el hablar de las 'infidelidades' de Karla Luna abiertamente no afecta también a las niñas?

"¿Y lo que se dijo de mi no crees que afecta? ¿O lo que están inventando en cuentas de enmascaradas? Crees que eso no les hace daño, están hablando de las personas con las que viven, con las que las atienden, las que las cuiden, las que las bañan", respondió Garza.

¿Le dirás a tus hijas cómo inició tu relación con Karla Panini?

"Sí, nosotros sabemos cómo pasó claramente, el que no lo tengamos que decir ha todo el mundo porque hay cosas privadas que se tienen que seguir siendo privadas, creeme que no quiero tener la necesidad de hablar de más".

Cómo era de esperarse, las preguntas de Michelle Rubalcava fueron aplaudidas por millones de mexicanos quienes agradecieron al conductor por ser tan directo y preguntar lo ellos querían saber.

“Muy bien Micht, sabes tienes que salirte de ese programa, tienes mucho potencial como conductor de espectáculos, pero ahí no creo que tengas futuro, eso era lo que el público necesitaba cuestionamientos directos”, “ Ese mich si tiene hu...sin duda el mejor preguntando todo lo que nosotros quisieramos poder preguntar no como adolfo lambehue....”, “ Esto pasa cuando no haces una entrevista bien ? la tienes que volver a hacer, Bravo a Mitch que con sus 3 preguntas supe más que ver el resto del vídeo con Gustavo Infame, “ Bastaron 2 minutos para poner en jaque a estos 2? ahora si iban las preguntas que todos esperabamos bien Mich!! No como Gustavo?parcera parcera parcera siempre desviando el tema! Q webaaaaa”, “Mitch... mil respetos!!!! Ese era el tipo de preguntas... Que todo Mexico quería cuestionar , a ese parte Par! Nadie les cree!!!!!! Ya están con más entrevistas y aun no terminas si línea de 5 entrevista!”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.