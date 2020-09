Esto es lo que gana Galilea Montijo en Latinus ¡sueldazo!

Si hay algo que reconocer de Galilea Montijjo es que es una mujer muy trabajadora, carísmatica y talentosa, razones por la que actualmente es una de las famosas más influyentes del medio del espectáculo. Y es que, pese a ser parte del equipo del matutino Hoy, Galilea Montijo también tiene tiempo para ser empresaria, pues hace tiempo, lanzó su tienda de ropa Latin Gal Boutique, además de colaborar con en el portal internacional de noticias, Latinus, lanzado por Carlos Loret de Mola.

La también actriz no duda en compartir sus diseños de su boutique a través de su cuenta de Instagram. Constante la presentadora de Hoy deleita la pupila de sus millones de fans modelando elegantes outfits diseñados en Latin Gal Boutique. Pero en ¿cuánto ascienden las ganancias de Galilea Montijo en Latinus ?.

Fue a través del canal de Youtube “La Voz de Julio" que se reveló el exorbitante y supuesto sueldo de Luis García y Martha Galilea Montijo Torres mejor conocida como Galilea Montijo. Mientras que la tapatía percibe 3 millones de pesos al año, equivalentes a nada más y nada menos que 250 mil pesos mexicanos mensuales, el futbolista gana 150 mil pesos, más de un millón de pesos.

El conductor señaló que tanto el futbolista como la conductora no son empelados directos, ya que no son empleados que trabajan diariamente, sino que eran contratados para hacer contribuciones reducidas. "Son contratados para participar, para colaborar, no son empleados que trabajan en un horario de ocho horas de lunes a viernes, sábado, de lunes a viernes, no trabajan diariamente, sino que hacen contribuciones, no desquitan el sueldo", señaló.

Pese a que no son empleados directos, Don Julio señaló que los famosos deben cumplir lo que estipula el contrato. El presentador reveló la fecha en la que Galilea Montijo recibe su pago, vía transferencia bancaria. Según se informó el portal Latinus fue lanzado en el mes de febrero de este 2020. En el sitio colaboran Carlos Loret de Mola, Bárbara de Regil, Luis García, el payaso Brozo, Galilea Montijo y Luis García, sin embargo, sólo se reveló el sueldo de estos dos últimos.

Por si fuera poco, Galilea además de estar desde hace 20 años en Hoy, de colaborar en Latinus, tener su propia boutique, ha sido la conductora de Pequeños Gigantes, programa que recientemente lanzó una temporada más.

Recientemente la empresaria se volvió tendencia luego de responder a su ex compañero de Hoy, Alfredo Adame, luego de que este la insultara e insultara a sus compañeros llamándolos chacaleros y sarta de lamebotas.

"Todos estos chacaleros, pues no son otra cosa que una sarta de lamebotas que quieren trabajar con Magda Rodríguez, ahora yo les pregunto cuál es la ventaja de trabajar con Magda Rodríguez, puro programa pitero", externó Adame durante una entrevista.

Ante las declaraciones de Adame, Galilea Montijo reaccionó y dijo que no entendía porque Alfredo se había expresado de esa manera de la casa que le dio la oportunidad de trabajar . "No sé qué le pasó a Alfredo, la verdad es que no sé. Yo tengo mi opinión que es muy personal y no la voy a dar (...) Yo creo que en la vida, te vaya bien o mal en la empresa en la que estuviste, confiaron en ti en algún momento y te dieron mucha popo, pero pues confiaron en ti", dijo la conductora de Hoy.

