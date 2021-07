Éstas eran las condiciones de Ana Martín para vivir con sus parejas

Luego de una exitosa carrera artística de 59 años, la actriz Ana Martín, se ha destacado más en las últimas semanas a través de las redes sociales, debido a algunas declaraciones y publicaciones hechas en torno a los hombres y a las parejas sentimentales que tuvo cuando era joven, mismas de las que ha revelado, cuáles eran las condiciones para que vivieran con ella.

La actriz Ana Martín no es una celebridad nueva en las redes sociales; sin embargo y pese a que siempre se ha dedicado a contar sus anécdotas con los cientos de artistas que ha conocido y con los que ha compartido créditos en diferentes proyectos, ahora se ha vuelto tendencia por contar las experiencias que ha tenido con los hombres, según ha dicho.

Facebook, Instagram y Twitter son las tres redes que maneja la primera actriz de 75 años, quien en varias ocasiones ha dicho que la decisión de no tener hijos cuando era joven, la ha hecho pagar el alto precio de ls soledad.

Y entre tanto, fue en una entrevista como invitada al programa "Montse & Joe" de Unicable, conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, que Ana Martín detalló cuáles eran los motivos por los que los hombres se encaprichaban con ella, pero también dijo, cuáles eran las condiciones que exigía si querían tener una vida con ella.

No sin antes, de que la periodista de espectáculos Shanik Berman -también invitada al programa-, revelara: "Los hombres la perseguían, te lo juro, ¡con una obsesión! porque Ana les decía: 'Mira, yo trabajo, me encanta, viajo, me voy a la hora que quiera, no le doy explicaciones a nadie y entonces se volvían más locos por ella'...", aseguró.

Pues Ana Martín era una mujer independiente y a decir verdad, muy pocas mujeres de esa época y en la actualidad, pueden darse el lujo de despreciar a un hombre porque son dueñas desu vida, como lo fue la ahora actriz de la telenovela "La Desalmada".

La histrionisa confirmó lo dicho por Shanik Berman y agregó que sus amigas le preguntaban qué era lo que les hacía o daba a los galanes para que anduvieran detrás de ella como moscas a la miel.

"Mis amigas me preguntaban: '¿Qué les das? Porque terminan y son serenatas, llorar, drama y borracheras', ¡no no no! de verdad, con el tiempo dije: 'A ver, porque tampoco soy deep throat (garganta profunda), bueno qué onda". Me di cuenta y es verdad ¡eh!".

Además contó el meollo del asunto: "Te voy a decir cuál era el secreto: ya empezamos una relación, ya llevamos más de un mes y vamos a vivir juntos; yo me voy a mantener, dividimos los gastos entre los dos, tú te vas a venir a mi casa, te llevas tú tus cosas para no sacar las mías, no te vas a meter en mi carrera porque yo voy a seguir trabajando, nunca me voy a casar ni voy a tener hijos".

La actriz de 75 años, dijo que de esta forma ningún hombre la tenía segura y por eso los dejaba a más tardar a los tres años: "Y al no tenerme segura en nada y económicamente tampoco había manera, entonces a los tres años bye bye. Porque no es lo mismo [decir]: 'Quiero hacerte el juguito de naranja' a 'Tengo que hacerte el juguito de naranja'...".

Claro, desde ahí, ponía un pretexto tajante que los hacía renunciar a ella: 'Mi amor me voy de viaje a las pirámides de Egipto, cuando regrese espero que ya no estés porque vamos a analizar esto'; "Regresaba y les decía: 'Se acabó'. Es lo que aconsejo a todas las mujeres que ahora son guerreras", finalizó.

