Estalla Niurka contra Montserrat Oliver por correrla de su programa

Niurka volvió a ser blanco del escándalo luego de que asistiera como invitada al programa "Montse & Joe" que conducen Yolanda Andrade y Montserrat Oliver por Unicable, del que la cubana afirma, fue corrida por la propia Oliver y ella salió del foro. Sin embargo, ante sorpresiva reacción de Niurka, la conductora se fue atrás de ella para saber qué pasaba.

Y aunque como bien dice Niurka, no es la primera vez que la corren de una producción en vivo o grabada, lo cierto es que volvió a causar gran revuelo y hasta hoy, Montserrat no sabe el motivo; pues pese a que según Oliver, Niurka no se retiró tan enojada del programa, pensó que ahí había parado todo el problema.

Sin embargo, Niurka Marcos con la controversia que la caracteriza, se le fue a la yugular, literalmente a Montserrat y le envió un contundente mensaje a la conductora y modelo de 54 años, a través de Tik Tok que también viralizó en su cuenta oficial de Instagram.

"La palabra es un templo para bien o para mal... tienes que analizar las consecuencias por eso es que yo nunca me muerdo la lengua......", fue la descripción que la ex pareja del productor Juan Osorio le dedicó a la amiga y compañera de Yolanda Andrade.

En el clip se puede escuchar claramente:

"A ver Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste 'Niurka, ya vete' y me fui. La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré", según su publicación en TikTok y continuó:

"Se te olvidó que la reina de la polémica soy yo y no puedes venir a bailar a casa del trompo... ojo, el gran error fue subestimarme... y no te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún programa. No te sientas tan importante, no es para tanto... ¡perra!", concluyó la cubana.

Sin embargo, Montserrar Oliver habló del tema con los medios y dijo que no se había presentado mayor problema, sin saber que más tarde, la cubana fuera a arremeter en contra de ella. Esto fue lo que dijo de acuerdo a Las Estrellas:

"Ni supe qué pasó. Creo que se ofuscó un poco, pero nah, yo la quiero mucho", dijo. "Se fue arrebatadamente, pero se llevó toda la mesa de dulces, muy enojada no estaba porque sino no se hubiera llevado los dulces", agregó la conductora del aceptado programa.

Pero al cuestionamiento sobre si hablaría con la vedette cubana para aclarar el malentendido, dijo que no lo creía necesario, pues no había nada que aclarar. "No creo que haya nada qué aclarar. Pero bueno, ya veré”.

Aunque Los Capitanes HD, un canal de YouTube reveló que todo empezó cuando Niurka se subió encima de Montserrat para simular un juego sexual, que provocó que la conductora empezara a tener un trato más fuerte con la ex Aventurera, sin embargo, lo que desató la decisión de Niurka de abandonar el foro, fue precisamente cuando Montserrat le pidió que se fuera, tal y como lo dijo la cubana en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque Montserrat nunca imaginó que la cubana le haría caso; por otro lado tanto Yolanda Andrade como Adrián Di Monte se quedaron sorprendidos de la reacción de Niurka.

