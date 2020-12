¡Está salado! Julio Preciado ocultó enfermedad a fans

El cantante mazatleco Julio Preciado ha sufrido de buena salud gran parte del 2020, pero hace poco enfermó y tuvo que ocultarlo a su fiel público y a los medios de comunicación, a fin de no preocuparlos más.

Y es que este año, Julio Preciado sucumbió ante el quirófano debido a un trasplante de riñón, un absceso en los testículos, así como de una neumonía, por lo que ha sido un año sumamente complicado, y está vez prefirió no revelar nada para que sus fans no piensen que está “salado’, reveló en el programa ‘De Primera Mano’.

“Lo último que me pegó fue dengue en el mes de noviembre, pero ya no quise publicarlo porque la gente va a decir que estoy salado y ya no van a venir ni a saludarme. No podía sacarlo de manera normal porque el dengue cuando te picar el mosco te da fiebre, pero para mí no está permitido por mi trasplante", confesó el cantante de banda.

Julio Preciado expresó que incluso ha renegado a Dios por su estado de salud en el transcurso del año, que comenzó el 13 de enero cuando resintió su primer problema, hasta ahora con el dengue, aunque afortunadamente no se ha contagiado de Covid-19, en algún momento llegó a pensar en la muerte.

“Claro que sí, te debo de ser sincero, porque piensas un día que sabes mejor qué: ‘si no me vas a aliviar mejor recógeme de una vez, si no me vas a mandar alivio mejor recógeme, para que me tienes aquí a estar sufriendo’, y ver sufrir a mi familia es lo que más me dolía”, reveló.

Sobre la fuerte inversión que hizo para su salud, aseguró que no ha tenido que vender propiedades importantes para poder recuperar dinero de los gastos médicos por las hospitalizaciones.

“No he tenido que vender ninguna de mis propiedades, pero estamos por vender una porque es para remediar los males, es para poder salir adelante el mes de enero y febrero. Después de esta enfermedad no puedo decir que ya me puedo morir tranquilo porque ya no tengo el capital que tenía antes y no sé cómo le hemos hecho, pero hemos salido adelante”, dijo

Agradeció a su nefrólogo, el cual ha sido un ángel de la guarda debido a que lo ha ayudado en la cuestión hospitalaria y los medicamentos, ya que ha sido un tratamiento complicado y costoso, en que ha gastado cinco veces más de lo planeado.

A pesar de sus problemas de salud, el mazatleco Julio Preciado no ha dejado de hacer música, pues indicó que hizo duetos muy importantes con artistas importantes como Pancho Barraza.